Fundação Casa de Jorge lança prêmio para autores inéditos

A Fundação Casa de Jorge Amado lança o Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos viabilizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As inscrições são gratuitas e estarão abertas ao público na próxima sexta-feira, 9, data de nascimento da poeta e escritora Myriam Fraga, até o dia 9 de dezembro pelo site da Fundação Casa de Jorge Amado.

“O Prêmio tem o objetivo de dar oportunidade a autores que nunca tiveram textos publicados em um livro físico ou digital. Poderão participar brasileiros residentes ou estrangeiros que tenham residência fixa comprovada no país, maiores de 18 anos no ato da inscrição”, destaca Angela Fraga, diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado.

A realização do Prêmio conta com a parceria da Academia de Letras da Bahia (ALB), por meio da participação do acadêmico Marcus Vinícius Rodrigues, hoje vice-presidente da Academia, que coordenará os trabalhos em torno do prêmio.

“A chancela da ALB é muito significativa para nós, além do que Marcus Vinícius terá muito a contribuir, especialmente por ter sido, no início de sua carreira de escritor, um dos premiados em uma de nossas edições para autores inéditos”, ressalta Fraga.

Inscrição

As inscrições serão gratuitas e realizadas unicamente pelo formulário disponível no site da Fundação Casa de Jorge Amado. Será permitida apenas uma inscrição por CPF e em uma das categorias do Prêmio: ficção e poesia.

A obra enviada na categoria ficção deverá ter entre 150 mil e 500 mil caracteres com espaços. A obra enviada na categoria poesia deverá ter no mínimo 50 páginas e no máximo 150 páginas com poemas.

Seleção

Os textos serão analisados por uma comissão julgadora selecionada pela Fundação Casa de Jorge Amado, constituída exclusivamente para essa finalidade. O critério de avaliação do texto vencedor será o mérito literário, cuja decisão será do júri, que terá total autonomia para a sua seleção.

Premiação

Serão selecionados três textos para publicação em livro, com tiragem de 1.000 exemplares, cujo formato, ilustração, projeto gráfico e capa serão de livre escolha da editora Casa de Palavras, braço editorial da Fundação Casa de Jorge Amado, com previsão para lançamento de 6 meses após o resultado do concurso.

As autoras e autores dos textos selecionados receberão, a título de direitos autorais, R$ 4 mil e mais 30% da tiragem dos seus livros. Também, poderão ser convidados a participar da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), evento literário realizado no mês de agosto pela Fundação Casa de Jorge Amado, assim como de outros eventos indicados pela instituição cultural.