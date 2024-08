Reabertura do Teatro Sesc Casa do Comércio foi marco da atual gestão

Teatro Sesc Casa do Comércio foi reaberto na atual gestão, totalmente requalificado - Foto: Sesc / Divulgação

Um dos marcos da atual gestão do Sistema Comércio Bahia foi a reinauguração do Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, em junho de 2023. Passou por importantes obras de requalificação e modernização. O espaço possui uma área total de 3.606,05m², 521 cadeiras, dez espaços para cadeirantes, equipamentos modernos e móveis assinados pelo premiado designer baiano, Aristeu Pires. O teatro estava há três anos fechado.



O Programa Cultura Sesc reúne um conjunto de atividades que contribuem para a transformação social, mediante o desenvolvimento e a difusão das artes, do conhecimento e da formação de agentes culturais, observando-se as particularidades dos processos simbólicos que ocorrem no meio social. São desenvolvidas atividades pontuais e sistemáticas em audiovisual, artes visuais, artes cênicas - circo, dança e teatro -, literatura, música e biblioteca.

Na Bahia, são nove teatros - dois em Salvador (Teatro Sesc Casa do Comércio e Teatro Sesc-Senac Pelourinho) e sete em unidades do interior do estado (Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Porto Seguro e Santo Antônio de Jesus).



Nos últimos dois anos, mais de 1 milhão de espectadores lotaram os equipamentos culturais das unidades da capital e do interior, além da participação em eventos abertos ao público, em ações ligadas às artes visuais, música, literatura, audiovisual e artes cênicas.



Flipelô



A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc, desde 2017. Gratuita e aberta ao público, a Flipelô é palco de uma programação diversificada, que envolve saraus, debates, encontros, oficinas literárias, apresentações teatrais, leituras dramáticas, exibições de vídeo e shows musicais, com atividades que atendem aos públicos adulto e infantojuvenil.

Além de movimentar o setor cultural, a Flipelô também aquece a economia. Para a realização da festa, são criados mais de mil postos de trabalho diretos no período, com geração de renda. Beneficia diretamente a comunidade, contribuindo para o incremento do comércio, para o turismo e para todos as atividades produtivas do local e do seu entorno, devido à grande quantidade de pessoas que, a cada edição, visitam o Centro Histórico.



Lazer



O programa é desenvolvido por um conjunto de ações lúdicas, recreativas, educativas e turísticas, voltadas para o aproveitamento do tempo livre do trabalhador. Seu principal objetivo é a melhoria da qualidade de vida da clientela, em todas as faixas etárias, entendendo o lazer como indispensável ao equilíbrio psicossocial do indivíduo.

As atividades são desenvolvidas em três áreas de atuação: recreação, desenvolvimento físico-esportivo e turismo. Nos últimos dois anos, 3 milhões de adultos e idosos participaram das ações de recreação. As atividades de desenvolvimento físico-esportivo contaram com cerca de 105 mil inscritos. Mais de 150 mil diárias e mais de 44 mil hóspedes usufruíram de suas confortáveis acomodações.

