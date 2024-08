Senac-BA abriu vagas em cursos técnicos em oito municípios baianos

- Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Em 2024, o Senac abriu a oferta de cursos técnicos em oito cidades: Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Irecê, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. De acordo com a instituição, “a iniciativa faz parte de uma estratégia socioeconômica para a inserção rápida no mercado de trabalho e especialização prática dos baianos”.



São mais de 300 vagas em títulos dos segmentos de Gestão, Tecnologia da Informação, Segurança e Saúde. Entre as oportunidades disponíveis, estão aquelas destinadas às bolsas de estudos de 100% do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Ainda segundo informações do Senac-BA, pela primeira vez, os municípios de Alagoinhas, Amargosa, Irecê e Santo Antônio de Jesus estão recebendo um curso técnico do PSG. As vagas estão disponíveis no endereço www.ba.senac.br/psg.

Já Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista seguem com uma programação de referência em cursos de Gestão e Tecnologia da Informação. Para essas cidades, são ofertados os cursos de Computação Gráfica, Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Administração e Segurança do Trabalho. As informações em detalhes podem ser conferidas em https://mkt.ba.senac.br/cursos-tecnicos-2024.

O Programa de Aprendizagem Profissional Comercial – que é parte das ações do Programa Senac de Gratuidade em todo o País –, atende aos dispositivos da Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), que imprime a obrigatoriedade de as empresas contratarem jovens. Por meio do Programa de Aprendizagem, mais conhecido como Programa Jovem Aprendiz, o Senac promove a inserção social do público com idade de 14 a 24 anos.

A empresa contrata o jovem aprendiz e o inscreve no Senac. A partir daí, ele alterna jornadas na escola de Educação Básica, nas unidades do Senac e na empresa, se preparando para o mundo do trabalho. De acordo com o Senac, “a iniciativa contempla um conjunto de ocupações, propiciando aos aprendizes competências voltadas para a profissionalização e a cidadania, a partir da compreensão das características do mundo do trabalho e de seus fundamentos técnico-científicos”.

Conforme acordo celebrado, em 2008, entre os ministérios da Educação, do Trabalho e da Fazenda e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Senac investe, desde 2014, 66,67% de sua Receita Líquida de Contribuição no PSG.

Desde 2009, o programa oferece vagas gratuitas em cursos de Educação Profissional, da Formação Inicial e do Nível Técnico, com custo zero à população brasileira de baixa renda. Todos os cursos técnicos do Senac estão alinhados com áreas de alta demanda no atual mercado de trabalho, a exemplo de Desenvolvimento de Sistemas, Computação Gráfica, Administração, Logística, Segurança do Trabalho, Estética, Enfermagem e Podologia, com opções de aulas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

