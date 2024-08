Fecomércio consolida rede de parceiros para disponibizar preços menores a associados

Superintendente executivo da Fecomércio-BA, Nelson Daiha Filho - Foto: Divulgação

O Clube Fecomércio-BA apoia o crescimento das empresas e empreendedores do setor terciário baiano, ao consolidar uma rede de fornecedores que disponibiliza produtos ou serviços com o menor preço do mercado. A meta da Federação é audaciosa: aumentar o número de empresas associadas em mais de 1.000% até o fim do ano.

“Estamos trabalhando para ampliar os benefícios e fortalecer a nossa rede de parceiros. Acabamos de fechar parceria com a Dell, para garantir que o empresário associado tenha os melhores preços na compra de notebooks, qualquer outro equipamento ou solução tecnológica da marca”, destaca o superintendente executivo da Fecomércio-BA, Nelson Daiha Filho. “Além disso, temos uma meta ousada de expansão de associados”, completa.

No Clube Fecomércio, o associado tem descontos diferenciados na compra de produtos ou serviços. As concessionárias Grande Bahia (Chevrolet) e Terraforte (Toyota) fazem parte da rede e oferecem descontos na compra de veículos zero quilômetro. Além disso, o associado do clube pode comprar veículos na modalidade frotista ou corporativa, utilizando o CNPJ, obtendo descontos ainda maiores, direto de fábrica.

“Temos um contrato com todos os fornecedores do Clube Fecomércio-BA, que assegura aos associados o menor preço. Estamos empenhados em realmente assegurar o menor preço”, destaca o superintendente.

Em julho, o Clube Fecomércio firmou parceria com a Brasil Verde, uma das principais empresas do setor de energia renovável no País. Associados têm condições especiais ao adotar soluções de energia verde. Na adesão, garantem desconto de 22% no primeiro mês. Ao longo do contrato, têm abatimento contínuo de 12%. Esses benefícios demonstram o compromisso do clube em promover o desenvolvimento sustentável.

Quem faz parte do clube também tem acesso a descontos em planos de saúde empresariais. Na rede de fornecedores, há ainda empresas de contabilidade, consultorias na área de segurança digital, recuperação de créditos, desenvolvimento de sistemas, certificadoras digitais, telecomunicações, dentre outras.

Representatividade

Empresas do comércio de bens, serviços e turismo do estado da Bahia, de qualquer porte, podem se associar ao clube, e até Microempreendedores Individuais (MEIs) do setor do comércio. Para ter acesso aos benefícios e tornar-se associado, o MEI paga uma taxa mensal diferenciada de R$ 39,90, ao passo que empresas de maior porte pagam R$ 99,90 por mês.

“A representatividade é um dos pilares da atual gestão - os outros são a sustentabilidade e a credibilidade. Por meio dessa e de outras iniciativas, estamos garantindo a inclusão de empreendedores de menor porte”, destaca o superintendente Nelson Dahia Filho.

Marcas de uma gestão inovadora

O olhar atento e humano da Fecomércio-BA com seus colaboradores se manifestou, de forma intensa, nesses últimos dois anos. Os projetos ‘Comitê de Criatividade’; ‘15 Minutos com o Super’ e ‘Super Almoço’ são iniciativas criadas pela gestão atual, com o objetivo de aproximar os colaboradores e a liderança. “Com esses projetos estamos melhorando o clima organizacional e criando um ambiente de diálogo aberto, que estimula a inovação, uma vez que nesses encontros com os colaboradores, eu posso ouvir sugestões, críticas e ideias que contribuem para melhoria do nosso trabalho e da nossa interação”.

Outro projeto mencionado pelo superintendente é o ‘SIMndicato’, lançado em janeiro deste ano, com o propósito de incentivar, afirmar e valorizar os sindicatos associados à Fecomércio-BA. O conjunto dessas iniciativas já vem obtendo reconhecimento. Em março deste ano, a Fecomércio-BA recebeu sete indicações no Prêmio Atena da CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Essas premiações, para Nelson Dahia Filho, refletem no pilar da credibilidade, que funciona na gestão como uma reputação que vai desde a aproximação da entidade com os comerciantes até o diálogo com a sociedade civil e poder público.

