Quase oito décadas a serviço da Bahia

INOVAÇÃO É A MARCA DA ATUAL GESTÃO, RESULTANDO EM RECONHECIMENTO EXTERNO E AUMENTO DA CREDIBILIDADE - Foto: Divulgação

O Sistema Comércio Bahia chega aos 77 anos com uma série de relevantes serviços prestados ao setor e ao estado. O momento especial de aniversário é marcado por novos projetos e investimentos na modernização e expansão da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), do Serviço Social do Comércio (Sesc-BA) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-BA), integrantes do Sistema.

A celebração dos 77 anos de fundação coincide com o fim da primeira metade da gestão do presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Gonçalves Fernandes, que ainda tem mais dois anos para executar todo o planejamento de trabalho.

Fernandes destaca que nunca houve um volume tão expressivo de investimentos em expansão e modernização das unidades do Sesc, do Senac e do Sistema como um todo. “Até o final da minha gestão, nós vamos superar os R$ 400 milhões em novos investimentos, uma marca histórica”, ressalta. Todo o trabalho é traduzido em números e realizações expressivas da gestão, que tem como pilares a sustentabilidade, a representatividade e a credibilidade.



A Fecomércio-BA conta hoje com 35 sindicatos empresariais do setor filiados no estado, entre capital e interior. Dentre os eventos promovidos, dirigidos à comunidade empresarial baiana, destaque para o ‘Fórum do Comércio 2023’, um grande encontro de empreendedorismo e inovação, realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, em novembro de 2023. Este ano, a Fecomércio-BA, junto às entidades coirmãs do setor produtivo baiano, realizou o ‘Encontro do Setor Produtivo com Pré-candidatos a Prefeitura de Salvador”, em formato similar ao que reuniu os pré-candidatos ao governo do estado, dois anos atrás.

No balanço parcial da gestão de Kelsor Fernandes à frente da Fecomércio-BA, um dos principais marcos foi a criação de cinco Câmaras Setoriais: Assuntos Trabalhistas, Relações de Consumo, Micro e Pequeno Empresário, Empresário do Interior, e Comércio e Serviços Imobiliários. Esses colegiados se somaram a outros cinco, já instalados: as câmaras de Turismo, Inovação, da Mulher Empresária, do Jovem Empresário e de Assuntos Tributários.

O objetivo da iniciativa foi ampliar ainda mais a representatividade da Federação. “No projeto do presidente Kelsor Fernandes, quando ainda era candidato, ele disse que queria não só fomentar as câmaras previamente existentes, mas criar novas, e isso foi feito”, afirma o superintendente executivo da instituição, Nelson Daiha Filho.

Outra ação importante do presidente foi o lançamento do Clube Fecomércio, com um vasto leque de produtos e serviços para os empresários - como planos de saúde, assessoria para microcrédito, descontos em automóveis, sistemas de gestão de ponto, e-Social e certificados digitais, entre outros.

A inovação se transformou em marca da atual gestão, resultando em reconhecimento externo e aumento da credibilidade. Na primeira edição do Prêmio Atena 2023 - iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que aconteceu em março deste ano, no Rio de Janeiro -, a Fecomércio-BA recebeu sete indicações. “Para nós, o reconhecimento traz muita alegria e mostra que o trabalho está no rumo certo”, comemora Nelson Daiha Filho.

Sesc e Senac

Nesses dois anos de gestão, o processo de interiorização dos serviços do Senac-BA foi potencializado. “Em 2023, nós atendemos mais de 200 municípios”, destaca a diretora regional da instituição, Ana Rita Andrade. Um dos projetos emblemáticos do Senac em andamento é a construção de uma escola técnica com foco em criatividade e inovação, em uma área de 4 mil metros quadrados na Av. ACM, em Salvador.

“A Escola Criativa Senac será referência no País”, afirma o presidente Kelsor Fernandes. A meta é inaugurar em 2025, e o investimento total no projeto é estimado em R$ 60 milhões.

O Sesc-BA é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos, que há 77 anos beneficia crianças, jovens, adultos e idosos por meio de iniciativas que promovem bem-estar e qualidade de vida, ofertando serviços de excelência nas áreas de cultura, educação, saúde e lazer.

Na Bahia, o Sesc tem 24 unidades fixas – 12 na capital e 12 no interior –, além de 3 Unidades Móveis de Saúde e 2 Unidades Móveis de Biblioteca. São escolas, restaurantes, teatros, academias, hotéis, centros de lazer e outros espaços que atendem os trabalhadores do comércio e o público em geral.

Confira o caderno especial