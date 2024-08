Sesc-BA executa programas sustentáveis voltados ao bem-estar dos trabalhadores

- Foto: Divulgação

O investimento em projetos e ações em áreas essenciais - educação, saúde, lazer, cultura e assistência - tem sido o alicerce do trabalho do Sesc-BA. Neste contexto, a instituição executa programas sustentáveis voltados ao bem-estar e à qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, bem como de suas famílias. A direção destaca que a instituição se empenha em prestar atendimento de excelência ao público-alvo.

Até 2026, relata o diretor regional do Sesc-BA, Marconi Sousa, a instituição vai investir na abertura de novas unidades, requalificação e modernização na capital e no interior. “O Sesc está presente nos quatro cantos da Bahia e tem um papel fundamental para o desenvolvimento, ofertando escolas inclusivas com ensino de qualidade; exames e consultas odontológicas; atividades culturais, como exposições e shows; lazer, como práticas esportivas e passeios turísticos; além de ações sustentáveis e de conscientização ambiental”, enumera.

A partir dos programas focados nas áreas essenciais, completa Marconi, o Sesc interfere de forma positiva na vida de milhões de baianos. “Após um ano de importantes conquistas, como a reinauguração do Teatro Sesc Casa do Comércio e a reforma e ampliação do Sesc Paulo Afonso, estamos trabalhando em grandes projetos, que colocarão a entidade em um patamar ainda mais elevado em excelência de equipamentos e espaços de convivência. Todos os projetos, ações e serviços em andamento têm o objetivo de garantir o melhor serviço e atendimento para os nossos mais de 368 mil clientes em todo o estado”.

Sustentabilidade

O projeto de requalificação do Sesc Piatã vai dispor de tecnologias avançadas de sustentabilidade ambiental, como reúso de água, geração da energia solar e captação de água da chuva. Como investimento em sustentabilidade já consolidado, Marconi cita o Grande Hotel Sesc Itaparica (GHSI), que dispõe de sistema de aquecimento solar da água utilizada por clientes, visando maior eficiência e redução dos impactos ambientais causados pelo consumo de energia elétrica.

“O Sesc-BA está em processo de obtenção para o GHSI da certificação Carbono Neutro, reconhecida pela Organização das Nações Unidas por refletir o compromisso de combate às mudanças climáticas”, ressalta. No equipamento, também há coleta seletiva - com a doação dos resíduos recicláveis a entidades sociais - e sistema de compostagem de parte do resíduo orgânico, aproveitado como adubo pela jardinagem, além de uma mini-horta para cultivo de hortaliças e ações de educação ambiental junto aos hóspedes mirins.

O Sesc Mesa Brasil também é destacado como um programa socioambiental de relevante contribuição social. Apenas nos últimos dois anos, 400 mil pessoas foram beneficiadas e cerca de seis mil instituições foram atendidas (leia mais abaixo). “Diante desses números, reitero a importância do trabalho desenvolvido pelo Sesc na construção de uma extensa rede de solidariedade, que, há duas décadas, desenvolve estratégias para minimizar os impactos da fome na Bahia”, avalia Marconi Sousa.

Ele acrescenta que o programa contribui com a logística e a arrecadação de lacres de latinhas de alumínio para a Campanha Lacre do Bem, que são vendidos à reciclagem. O dinheiro arrecadado é direcionado à compra de cadeiras de rodas, doadas para pessoas com deficiência.

A gerente do Programa Assistência do Sesc, Julianna Nejaim, reforça que o Sesc Mesa Brasil tem demonstrado grande eficácia na melhoria da vida das pessoas mais vulneráveis, tanto pela mitigação da fome quanto pela promoção de práticas alimentares sustentáveis. “Os projetos desenvolvidos no programa atuam diretamente no acesso a direitos sociais previstos constitucionalmente. Temas como sustentabilidade, empreendedorismo, economia criativa, organizações sociais, hortas comunitárias, quintais produtivos e aproveitamento integral de alimentos são abordados cotidianamente. O impacto positivo é amplo e multifacetado, abrangendo aspectos nutricionais, sociais e educativos, e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária”, reflete.

O Mesa Brasil, completa a gestora, estabeleceu, ao longo dos anos, parcerias estratégicas com ampla rede de doadores, incluindo empresas do setor alimentício, supermercados, restaurantes e produtores rurais, garantindo um fluxo constante de alimentos que seriam desperdiçados, mas que ainda estão em condições adequadas para consumo. “Atrelado a isso, a nossa logística, que conta com uma frota de veículos refrigerados, permite manter a qualidade dos alimentos desde a coleta até a entrega nas instituições beneficiadas”, frisa.

MESA BRASIL PROMOVE SEGURANÇA ALIMENTAR E REDUZ DESPERDÍCIO

Diariamente, seriam descartadas toneladas de alimentos não utilizados ou vendidos em vários tipos de estabelecimento. Com base nisso, o Sesc criou o Mesa Brasil, focado em contribuir na segurança alimentar dos indivíduos em situação de vulnerabilidade e redução do desperdício, estimulando a distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização. Presente em todo o Brasil, o Sesc Mesa Brasil completa, em outubro, 21 anos na Bahia.

A gerente do Programa Assistência do Sesc, Julianna Nejaim, explica que o Mesa Brasil trabalha com produtos in natura ou industrializados que não têm valor comercial, mas que podem ser úteis a muita gente. “Ao atuar enquanto mediador, o programa contribui para a redução do desperdício de alimentos e proporciona acesso a um direito social básico: alimentação”, pontua.

Na Bahia, o programa foi implantado em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Cada cidade atende outras em um raio de até 100 km de distância. O Mesa Brasil recebe alimentos, produtos de higiene e limpeza e itens diversos de qualquer pessoa física ou jurídica. As doações podem ocorrer diretamente em uma unidade do Mesa Brasil ou, a depender da quantidade, a própria frota do programa faz o recolhimento.

A atuação passa por três eixos norteadores. O primeiro é denominado ‘O Mesa Vai...’, em alusão à disponibilização do programa em feiras, escolas e instituições para realizar oficinas e palestras a doadores, gestores, funcionários e beneficiários das instituições, com o objetivo de compartilhar saberes voltados à promoção da cidadania.

O segundo é o ‘Ciclo de Capacitações’, que promove ações que contribuem para o incremento do capital intelectual nos ambientes produtivos e qualificação técnico-operacional das instituições cadastradas. O terceiro é o ‘Horticultura’, que envolve conhecimentos sobre produção sustentável para a segurança alimentar e desenvolvimento de competências para implantação de hortas.

No Sesc Mesa Brasil, destaque para projetos como ‘Envolva-se - Rede Recostura’, ‘Reforço Nutricional do Café da Manhã’, ‘Territórios Solidários’ e ‘Fortalece a Rede Mesa’. Julianna Nejaim explica que essas iniciativas atuam na redução do desperdício; no incremento de refeições; no estimulo da criação de cozinhas solidárias, quintais produtivos e hortas comunitárias; e na promoção do empreendedorismo por meio da economia circular. A gestora informa, ainda, que o programa também promove ações educativas, promovendo hábitos alimentares mais sustentáveis.

“Por fim, a transparência e o rigoroso monitoramento das doações e distribuições aumentam a confiança dos parceiros e da sociedade no programa. O vínculo estabelecido com as entidades beneficiadas e os doadores garantem a continuidade das ações e o fortalecimento do programa”, diz.

No território baiano, completa, o Mesa Brasil opera com as modalidades ‘Banco de Alimentos’, caracterizado pelo recolhimento, seleção e estocagem de gêneros alimentícios buscados pelas entidades sociais cadastradas; e ‘Colheita Urbana’, que atua por meio do recolhimento e imediata distribuição dos gêneros a tais organizações.

Beneficiários

Gestora há oito anos da Associação Educacional Dom Giussani, Nilzete Santos Silva diz que é testemunha da missão social que o Sesc Mesa Brasil vem cumprindo na Bahia. A entidade sediada no bairro do Lobato, em Salvador, acolhe hoje 127 crianças em turno integral. “Nossa creche conta com a importante contribuição do Mesa Brasil. É muito prazerosa essa relação com o Sesc, pois é uma instituição que nos trata com respeito e seriedade e é um parceiro muito importante para o nosso trabalho”, relata.

A iniciativa do Mesa Brasil de fazer a ponte entre empresas doadoras de alimentos excedentes e entidades sociais tem contribuído também com o trabalho da Associação Cristã de Amparo Social (ACAS), no bairro do Doron, na capital baiana. A entidade desenvolve ações em comunidades de baixa renda da região. A presidente da ACAS, Girlene Cunha Dórea Santos, conta que, desde 2015, recebe doações através do Mesa Brasil. “Contar com o programa do Sesc é muito valioso. Os alunos e suas famílias ficam muito felizes. A parceria com o Sesc é imprescindível”, resume.

Confira o caderno especial na íntegra: