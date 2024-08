Senac coleciona histórias bem sucedidas de inserção de pessoas no mercado

- Foto: Divulgação

Ao longo de quase oito décadas dedicadas ao propósito de transformar vidas através da educação profissional, o Senac-BA coleciona histórias bem-sucedidas de inserção e reinserção de pessoas no mercado do trabalho. A missão de transformar trajetórias de colaboradores e estudantes conta, especialmente, com o Programa Senac de Gratuidade (PSG), que visa garantir acesso à Educação Profissional de qualidade a pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapassa dois salários mínimos. Em paralelo à causa educacional, o Senac tem avançado em pautas mundiais voltadas a temáticas de inovação, sustentabilidade e governança ambiental.

“Estamos com um investimento bastante expressivo na oferta de cursos técnicos. Possuímos uma formação mais robusta e aderente às transformações do mundo do trabalho e da educação. Temos cases de colegas que chegaram como estudantes e hoje ocupam lugar de destaque, como Andréia Nunes, a nossa diretora de Administração e Finanças, além de tantas histórias bem-sucedidas de alunos que viraram competidores e que, hoje, são colegas de trabalho”, relata a diretora do Senac-BA, Ana Rita Andrade. Ela própria, “educadora de coração e formação”, como se autodefine, é um case de sucesso da instituição, onde chegou há 25 anos como estagiária e, depois de ocupar diferentes postos, alcançou o cargo de gestora.

>>Melhora nos índices de emprego formal turbinam expectativas na Bahia

>>Fecomércio consolida rede de parceiros para disponibizar preços menores a associados

>>Sistema Comércio Bahia festeja aniversário junto a seus colaboradores

A Educação Profissional no Senac Bahia, considera Ana Rita, cumpre um papel singular no desenvolvimento econômico e social do estado, por conta de sua atuação no comércio de bens, serviços e turismo. “O nosso eixo norteador é a inovação, pois temos a visão de que esta precisa estar presente em todos os nossos processos. Essa visão permeia tanto nossos procedimentos internos, quanto a forma como concebemos a Educação Profissional em outros contextos. Afinal, [o educador] Paulo Freire, na década de 1950, já discutia a inovação, afirmando que inovar não se limita a trazer algo completamente novo, mas sim a repensar o que já existe, seja através de uma nova abordagem ou perspectiva”, reflete.

Entre 2022 e 2024, de acordo com dados do Senac-BA, a partir do foco no Programa Senac de Gratuidade, foram contabilizadas 172.097 matrículas, beneficiando 37.468 alunos somente no PSG. Destes, formaram-se 19.325 jovens aprendizes e 19.236 foram encaminhados ao mercado de trabalho. Nesse período, a instituição fechou 348 contratos com prefeituras baianas e 65 contratos com empresas privadas.

“Isso nos permite levar educação de qualidade a uma ampla gama de localidades e públicos. Atendemos a população com nossos programas educacionais, tanto em unidades fixas e móveis, quanto através de parcerias com instituições públicas e privadas. Nesses mais de 75 anos de trajetória, o Senac se orgulha em educar para o trabalho, capacitando milhares de baianos e contribuindo para a inclusão social”, enaltece Ana Rita.

>>Sesc, Fecoméricio e Senac são homenageados na Câmara Municipal de Salvador

>>Senac coleciona histórias bem sucedidas de inserção de pessoas no mercado

>>Sesc-BA executa programas sustentáveis voltados ao bem-estar dos trabalhadores

>>Entrevista - Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Fecomércio-BA

A soteropolitana Pâmela Fernandes de Matos, 20 anos, é uma aluna-destaque que simboliza o compromisso do Senac-BA com o processo de aprendizagem dos jovens. Em outubro de 2023, a aluna do PSG trouxe para a Bahia a Medalha de Ouro nas Competições Senac de Educação Profissional, realizada em Vitória-ES, travando uma disputa acirrada com participantes de outros sete estados.

Na época, Pâmela declarou, confiante: “Estou com o ouro no meu peito e muito feliz por ter alcançado meu objetivo. Agora, é rumo à França e lá vai ser ouro também”. É que a competidora se prepara para representar o Brasil na 47ª WordSkills Competition, a maior competição de Educação Profissional do mundo, que acontece em Lyon, na França, de 10 a 15 de setembro deste ano. Ela também é Medalha de Bronze na Global Skills Challenge, conquistada em maio último, na Austrália.

Novos projetos

Neste novo momento de crescimento, desenvolvimento e transformações do Senac-BA, a diretora regional anuncia que muitos projetos serão implantados nos próximos dois anos, em alguns municípios baianos e na capital. Um deles é a Escola Técnica e Criativa (ETC), que trará agregada em sua proposta “uma visão de presente e futuro do Sistema Comércio Bahia”, como ressalta Ana Rita.

“A inauguração da escola marcará o início de uma nova era para o Senac Bahia. O espaço contará com o que há de mais moderno no mundo do trabalho, da educação profissional, do comércio e da gestão, para atender aos diversos segmentos do mercado”. Em termos de estrutura, a unidade contará com amplo auditório, cafeteria-escola, ambientes de gastronomia, espaços de tecnologia da informação e de saúde, entre outras.

Para o primeiro semestre de 2025, o Senac realizará um grande evento de tecnologia transversal aplicada ao comércio: o Bahia Connect. A iniciativa é parte dos investimentos do Sistema Comércio Bahia, que vai acontecer no Centro de Convenções Salvador, com acesso gratuito. A diretora da instituição ressalta que o encontro pioneiro visa colocar a tecnologia e a inovação no centro do desenvolvimento profissional para aprimorar habilidades, com oferta de atividades técnicas em um ambiente de conexão.

“O Bahia Connect representa um reposicionamento do Senac na oferta de uma proposta inovadora, considerando a tecnologia da informação não apenas como uma área específica, mas como um conhecimento transversal presente na saúde, na beleza, na gestão, na gastronomia e em outros setores”, pontua.

Sustentabilidade

O Senac-BA tem avançado na temática ESG (Environmental, Social and Governance – governança ambiental, social e corporativa), conforme ressalta a diretora Ana Rita. “Estamos envolvidos na construção de um programa de integridade para o Senac, tendo como pilares a sustentabilidade, transparência, ética, responsabilidade social e governança”, ressalta. É neste contexto, diz, que ganha peso a agenda climática ligada à certificação do Restaurante-Escola Senac Casa do Comércio, localizado na Av. Tancredo Neves, em Salvador.

O estabelecimento foi o primeiro do gênero no País a receber o Certificado Carbono Neutro do Brasil, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). A entrega do selo, em 2023, pela empresa certificadora Green Initiative, é resultado do trabalho iniciado em 2022, quando o Senac-BA deu o primeiro passo no compromisso com o desafio climático global e entrou no processo para se tornar uma instituição mais sustentável. “A meta é reduzir em 50% as emissões de gás carbônico do restaurante até 2030”, pontua a gestora. Até o final do ano, completa, o mesmo mérito deverá ser concedido ao Restaurante-Escola Senac do Pelourinho.

PROGRAMA DE GRATUIDADE: 29 MIL VAGAS

Ao oferecer cursos técnicos profissionalizantes durante todo o ano, o Senac reafirma o propósito de contribuir com a qualificação da população e a entrada de jovens e adultos no mundo do trabalho. Em 2023, foram realizados 6.929 encaminhamentos de alunos para o mercado baiano, segundo dados do Senac-BA. Com o Programa Senac de Gratuidade (PSG), a instituição está ofertando, em 2024, 29 mil vagas, distribuídas entre cursos técnicos e projetos de aprendizagem, a custo zero para pessoas de baixa renda. Já para os cursos pagos, este ano, o Senac oferece mais de 40 mil vagas nas unidades educacionais, que podem ser consultadas no site da instituição (www.ba.senac.br).

A diretora de Educação Profissional do Senac, Carla Alessandra Spínola, explica que o PSG oferece ações às pessoas de baixa renda que estejam matriculadas ou sejam egressas da Educação Básica; a trabalhadores de baixa renda; empregados ou desempregados; e aos usuários dos programas de proteção a indivíduos ameaçados.

O acesso ao PSG é possível a interessados cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos e se dá por ordem de inscrição, que poderá ser realizada de forma presencial nos locais onde os cursos serão ministrados ou por meio eletrônico, de acordo com o que for estabelecido e divulgado pelo Departamento Regional do Senac.

“Quando buscam o Senac para realizar um curso, uma oficina, uma palestra ou um workshop, as pessoas ingressam no universo do conhecimento e suas possibilidades, a partir de uma metodologia ação-reflexão-ação, com marcas formativas tatuadas no fazer profissional dos nossos alunos. Na nossa instituição, o estudante é o protagonista de sua história”, enaltece Carla Spínola. A gestora ressalta que o Senac-BA testemunha diversos exemplos de conquistas de alunos que, a partir dos cursos técnicos, foram absorvidos pela própria instituição.

Confira o caderno especial na íntegra: