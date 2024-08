Sistema Comércio Bahia festeja aniversário junto a seus colaboradores

Funcionários Senac com 30 anos; Funcionários Sesc com 30 anos - Foto: Undel Galter | Ag. A TARDE

Centenas de colaboradores do Sistema Comércio Bahia, formado pela Fecomércio, Sesc e Senac, se reuníram na tarde da última sexta-feira para celebrar o aniversário de 77 anos de fundação da entidade, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, em Salvador, junto a outras centenas de parceiros que acompanharam a cerimônia de forma remota, no YouTube, nas unidades Sesc e Senac no interior. Descontraído, o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, saudou a todos os presentes e os que acompanhavam a transmissão online, e disse que aquele era um momento histórico para o Sistema. "Me sinto honrado em poder conduzir essa solenidade pioneira e tão especial que, se depender de mim, será repetida muitas vezes", afirmou.

"Vocês são a alma e a essência desta instituição que tanto contribui para a sociedade baiana há quase oito décadas. Nenhuma celebração de aniversário que se preze poderia ocorrer sem contemplar a presença de vocês", declarou Fernandes, homenageando especialmente aqueles que têm mais tempo dedicado à Casa: quem tem mais de 30 anos, de 20 anos e de uma década de trabalho. "Eu sei que para muitos de vocês o Sistema Comércio se confunde com a história de sua própria vida, família, seus sonhos, conquistas e realizações", disse.

Fernandes fez questão de registrar um agradecimento aos líderes à frente das instituições do Sistema que atendem ao público interno: Nelson Daiha Filho, superintendente da Fecomércio; Marconi Sousa, diretor regional do Sesc; e Andréa Nunes, que substituiu Ana Rita Andrade na direção regional do Senac. Cada um fez uma apresentação dos resultados de sua gestão nos últimos dois anos.

Histórias inspiradoras

Um dos colaboradores chamados ao palco foi Elinaldo Fernandes Santos, 49 anos, do Sesc, que aos 18 iniciou a vida profissional no Sistema como estagiário voluntário de 2º Grau no departamento de Recursos Humanos, onde permaneceu por seis meses. Depois, foi contratado para ser servente na unidade da Rua Chile, onde trabalhou por quatro anos. Em seguida, foi transferido para a recepção do Sesc Piatã e, após seis anos, retornou à Casa do Comércio para trabalhar no setor de Contratos e Licitações, onde atua agora.

"São 31 anos de empresa, a minha vida aqui, e é uma grande satisfação fazer parte desta história.No decorrer de todos os períodos, eu tenho muito a agradecer a Deus, só fui desenvolvendo e aprendendo mais a cada dia com as novas gerações", declarou, acrescentando que viu muitas mudanças e presenciou o desenvolvimento dentro da instituição. "Quando comecei havia apenas oito unidades, e hoje são 24 fixas, além das unidades móveis", relatou. Ele admira os projetos que o Sesc tem para a saúde da mulher e para as pessoas mais carentes.

Outro colaborador homenageado foi Antônio Carlos Feitosa Pita, 57 anos, que ingressou no Senac como ascensorista e hoje é porteiro do Restaurante-Escola do Senac Pelourinho. Completando 36 anos no Senac, ele afirmou que gosta muito e se sente bem na entidade, e tem prazer em trabalhar lá. "É uma instituição maravilhosa, onde eu me sinto alegre por estar lá até hoje. Tudo o que eu tenho eu devo a eles. Criei os meus três filhos com o meu trabalho no Senac e tenho uma gratidão muito grande", declarou.

Assim como todos os colaboradores com mais de 30 anos de dedicação ao Sistema, os dois receberam um pin dourado (broche) comemorativo aos 30 anos na instituição. O evento também contou com uma surpresa, conduzida pelo mestre de cerimônias, que convidou todos a lerem, no celular, um QR Code exibido no telão para participar de uma brincadeira, inclusive o time online: um quizz com 15 perguntas sobre o Sistema Comércio.

Quem acertou mais pontos de cada entidade recebeu uma sacola de viagens recheada de presentes. Os demais colaboradores com mais de dez e 20 anos de trabalho também receberam um pin comemorativo. Ao final, o presidente Kelsor Fernandes citou uma mensagem do filósofo Mário Sérgio Cortella: "Gente que não é feliz no trabalho é gente que não é feliz na vida. Trabalho é a maior expressão de criatividade".