Sesc, Fecoméricio e Senac são homenageados na Câmara Municipal de Salvador

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) foi homenageada na Câmara Municipal de Vereadores de Salvador em sessão especial, realizada na última sexta-feira, em celebração aos seus 77 anos de existência, assim como dos seus braços sociais, que são o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Proposta pelo vereador Júlio Santos (Republicanos), a sessão reuniu diretores e colaboradores do Sistema e presidentes dos sindicatos filiados à Fecomércio, seus amigos e familiares, que preencheram todo o Plenário Cosme de Farias. A banda de sopros da Guarda Municipal de Salvador abriu a cerimônia, tocando o Hino Nacional.

Fizeram parte da mesa presidida por Santos o deputado federal Márcio Marinho (Republicanos); a deputada federal Rogéria Santos (Republicanos); o superintendente na Bahia do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Jorge Khoury; o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti; o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-BA), Pedro Faila; o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos; e o presidente do Sistema Comércio Bahia, Kelsor Fernandes.

A importância da prestação de serviços do Sistema Comércio à sociedade baiana e a elogiada gestão de Fernandes, que está há dois anos à frente da entidade, foram ressaltadas por todos os componentes da mesa, que parabenizaram o Sistema, desejando a ele vida longa e sucesso. O Senac celebrou o seu aniversário ontem, e o Sesc vai festejar na próxima quarta.

O presidente da Fecomércio-BA ressaltou que o chamado Sistema S é uma das maiores organizações de desenvolvimento social da Bahia, do Brasil e do mundo. Para o proponente da sessão, o Sistema presta um serviço muito grande à população, principalmente levando capacitação profissional para as pessoas dentro das comunidades, que são as que mais precisam de uma oportunidade de trabalho e não conseguem, por não terem qualificação suficiente.

“Nós temos que valorizar a Fecomércio pelo papel transformador que ela faz na sociedade, e eu me sinto muito honrado em poder fazer essa diferença no dia deles”, afirmou Júlio Santos, acrescentando que, em parceria com eles, tem levado vários cursos de capacitação profissional aos bairros carentes.

O vereador ressaltou que o comércio é o setor que mais gera empregos nas cidades e que o Sistema é uma força transformadora para a população, além dos trabalhos fundamentais de cultura, educação, saúde, lazer e assistência social oferecidos pelo Sesc. O comércio é a atividade responsável por 70% de participação no PIB estadual.

Gratidão aos colaboradores

Ao agradecer os aplausos e o reconhecimento da Câmara de Vereadores, que representa a sociedade baiana, ao trabalho que o Sistema Comércio vem prestando ao longo desses 77 anos, o presidente Kelsor Fernandes ressaltou a importância de todos os colaboradores que fazem o Sistema diariamente. E pediu uma salva de palmas para eles.

Fernandes enfatizou o valor do que chamou de “essência do Sistema”, que são os milhares de colaboradores lotados em Salvador e, principalmente, no interior do estado, na presença de Nelson Daiha Filho, superintendente da Fecomércio-BA, Marconi Sousa, diretor regional do Sesc, e Andréa Nunes, diretora regional em exercício do Senac.

“Hoje é um marco muito especial alcançado pelo Sistema, que acumula já uma grande idade cheia de realizações e prestação de serviços exitosos desenvolvidos na Bahia, o que muito me orgulha. Estar aqui na Câmara de Vereadores, comemorando o nosso aniversário em uma sessão solene, é o reconhecimento da sociedade baiana ao trabalho que o Sistema vem fazendo ao longo destes 77 anos. Agradeço muito a iniciativa porque isto é muito importante para nós”, declarou.

Fernandes lembrou que o sistema é filiado à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e que a homenagem fortalece e contribui para que eles possam desenvolver bem o trabalho que realizam. Reforçou que o Sesc é um braço social que atende aos comerciários com cinco programas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência social. E que o Senac atua na capacitação profissional ofertando diversos cursos, da beleza à hotelaria e gastronomia, a maioria deles de forma gratuita.

“Nossas atividades proporcionam bem-estar e qualidade de vida, principalmente aos trabalhadores do comércio e seus dependentes, além de oportunidades de capacitação para ingresso no mundo de trabalho”, frisou. Ele informou que até o final de sua gestão, em 2026, haverá investimentos para abertura de novas unidades, requalificação e modernização de espaços na capital e no interior. ”Nós não temos um único centavo do governo, somos uma entidade totalmente privada, bancada pelos empresários do comércio de bens e serviços, então devolvemos às pessoas que mais necessitam capacitação e lazer da melhor forma possível”, afirmou.

Ao final da cerimônia, a esposa do vereador Júlio Santos, Marissete, entregou um buquê de flores e uma placa de aço comemorativa à esposa de Kelsor Fernandes, Cassia Fernandes, “pela sua dedicação e impacto positivo enquanto primeira-dama do Sistema Comércio”. E completou: “Seu trabalho em prol das ações sociais e da comunidade tem sido um exemplo de altruísmo e liderança”.

