Casa de Jorge Amado se manifesta sobre leilão de suposto poema do autor

Fundação Casa de Jorge de Amado - Foto: Divulgação | Conder

A Fundação Casa de Jorge de Amado se manifestou nesta quinta-feira, 10, após uma notícia publicada pelo jornal O Globo sobre um leilão em Montevidéu, capital do Uruguai, de um possível poema inédito de Jorge Amado intitulado “ABC de Sebastopol”, que teria sido escrito no exílio que o autor baiano viveu durante a ditadura do Estado Novo naquele país.

Leia também:

>> Fundação Casa de Jorge Amado retoma com projeto gratuito às quartas

>> Reabertura do Teatro Sesc Casa do Comércio foi marco da atual gestão

>> FESTAC abre inscrições para oficinas gratuitas em artes cênicas

Em nota, a Fundação pontua que a matéria informa que o leilão está sendo organizado pela casa Zorrilla, da capital uruguaia, em parceria com a Hilario, de Buenos Aires, na Argentina. “A matéria de O Globo afirma que ‘a autenticidade e o ineditismo foram confirmados pela Fundação Casa de Jorge Amado’, o que não aconteceu”, diz o texto.

A instituição ressalta que nunca conversou com representantes das casas Zorrilla e Hilario, organizadoras do leilão. “Não temos conhecimento do poema e não atestamos sua autenticidade e ineditismo”, continua.

“Jorge Amado é um dos maiores escritores do mundo. O seu acervo e sua produção literária reconhecida pertence à Fundação Casa de Jorge Amado e encontra-se na sede da Instituição, localizada no coração do Pelourinho, em Salvador”, enfatiza a nota.

Ainda segundo a nota, a família do escritor — que é detentora dos direitos autorais do escritor —, através dos seus representantes legais, já entrou em contato com as casas Zorrilla e Hilario “solicitando a suspensão do referido leilão agendado para amanhã, dia 11, e reafirmando que o tal poema não teve reconhecimento e autenticidade reconhecida e nem autorização para publicação”.