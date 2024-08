Fundação Casa de Jorge Amado retoma com projeto gratuito às quartas

Fundação Casa de Jorge Amado retoma com projeto gratuito - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Fundação Casa de Jorge Amado, no Centro Histórico de Salvador, retoma nesta quarta-feira, 21, com projeto gratuito após realização da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), que ocorreu de 7 a 11 deste mês.

'Uma Quarta de FreePelô' é uma ação realizada sempre às quartas-feiras e de forma gratuita. De acordo com Angela Fraga, diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, “o projeto tem o objetivo de incentivar o gosto pela literatura”.

Angela Fraga ressaltou que as ações da edição 2024 do projeto tiveram início em maio e seguirão até dezembro.

“São ações que contam com atividades formativas e apresentações culturais, além de visitas a algumas instituições do Pelourinho. Vale ressaltar que o nosso público-alvo são crianças e jovens de escolas públicas”, pontuou a diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado.

Nesta quarta-feira, o espaço realizará a contação de história com a escritora Edna Luz. No dia 28, acontecerá um sarau poético com Anderson Shon. As duas ações serão realizadas no auditório do Museu Eugênio Teixeira Leal, às 15h.

Estão abertas as inscrições para a participação das escolas públicas nas ações do projeto “Uma Quarta de FreePelô”, que serão realizadas até dezembro. As inscrições são feitas gratuitamente no portal do projeto.