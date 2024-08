Bruno Monteiro destaca relevância da Flipelô: “Poder incrível”

Gestor conversou com o Portal A TARDE nesse sábado, 10 - Foto: Divulgação | Gov. BA

O secretário de Cultura da Bahia (Secult-BA), Bruno Monteiro, enalteceu e destacou a relevância da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), evento que acontece no Centro Histórico de Salvador. O gestor conversou com o Portal A TARDE nesse sábado, 10.

“A Flipelô é uma das feiras literárias mais relevantes que nós temos, acontece aqui no Centro Histórico, que é um cenário de muita história e de muita inspiração para tantos escritores, escritoras, para tantas obras”, disse Monteiro.



Segundo o secretário, o evento “tem um poder incrível de unir diferentes pessoas, públicos e gerações em torno do livro, da leitura e da literatura, e com isso também ampliando o espaço para outras manifestações artísticas”.

É isso que as feiras literárias fazem. Elas não só formam novos públicos leitores, como elas formam uma rede afetiva em torno do livro e da leitura. Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

Bruno Monteiro também celebrou o destaque para o cantor Raul Seixas, que é o grande homenageado da edição deste ano da Flipelô.



“Merecida homenagem ao nosso maluco beleza Raul Seixas, que uniu a sua maluquez com sua lucidez e também ajudou a divulgar a riqueza cultural da Bahia para o Brasil e para o mundo. Tudo isso se encontra, se enche de significado e com certeza nos engrandece muito enquanto sociedade”, concluiu.