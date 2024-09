FESTAC abre inscrições para oficinas gratuitas em artes cênicas

Os interessados podem se inscrever através de formulário virtual até 02 de setembro - Foto: Divulgação

O Festival Estudantil de Artes Cênicas, que em 2024 está em sua sexta edição - Festac ano 6, abre as inscrições para à formação de estudantes - secundaristas e universitários - em áreas diversas das artes: Elementos Técnicos da Cena, Mediação Cultural, Produção Cultural e Composição Crítica.

Os interessados podem se inscrever através de formulário virtual, clique aqui e acesse, ou por meio do perfil no Instagram do Festival (@festacbahia), entre os dias 23 de agosto e 02 de setembro. Acesse aqui mais informações sobre cada oficina, ementas e espaços culturais das oficinas.

Vale destacar que, as oficinas serão divididas em duas etapas: primeiro os estudantes inscritos nas oficinas terão aulas teóricas e experimentação práticas entre os dias 02 e 15 de setembro; a partir do dia 16 a 21 de setembro, período em que ocorrem a mostra de espetáculos e cine, estagiarão como assistentes de produção, mediadores culturais, técnicos, e ainda terão a missão de assistir e escrever as críticas para cada obra da programação.

Para ministrar as oficinas, o Festac convidou artistas baianos que são referências em cada uma das quatro áreas técnicas da cena: a oficina “Elementos técnicos da cena: Da ideia à Criação”, será ministrada pela artista, educadora e iluminadora baiana Milena Pitombo; a formação em “Mediação Cultural”, terá como facilitadora Sillara Aguiar - atriz, produtora cultural, contadora de história, mobilizadora e mediadora cultural; a oficina “Produção Cultural” será ministrada pela produtora Renata Hasselman; por fim, a formação “O Contemporâneo na Composição Crítica”, será ministrada por dois artistes baianes: Laís Machado e Diego Araúja.

O festival é uma plataforma que promove intercâmbio, criação, reflexão social, crítica e pedagógica, formação e difusão das produções estudantis através de uma programação diversificada, que busca protagonizar produções artísticas de estudantes. Além das oficinas e da grande mostra, o Festival realizou duas residências artísticas, em Teatro e Circo, em instituições de ensino público, básico e fundamental.