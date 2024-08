Mostra de Cinemas Africanos abre inscrições gratuitas em Salvador

Mostra acontece em Salvador, de 18 a 25 de setembro - Foto: Divulgação

A Mostra de Cinemas Africanos, que acontece em Salvador, de 18 a 25 de setembro, está com inscrições abertas e gratuitas para sua programação paralela. Uma das atividades é o Laboratório Crítico, conduzido pelo jornalista e crítico de cinema Rafael Carvalho.

Conta também com o minicurso ‘Construções Cinematográficas de Amílcar Cabral: Reflexões’ sobre os Cinemas Africanos e suas Narrativas, facilitado pela pesquisadora, doutora em Comunicação, Cultura e Artes Jusciele Oliveira; e o inédito Encontros do Audiovisual Brasil-África, que vai reunir cerca de 40 profissionais dos dois lados do Atlântico Sul. As inscrições vão até dia 06 de setembro com vagas limitadas.

Laboratório Crítico

A atividade contará com aulas teóricas e exercícios práticos com foco na reflexão sobre filmes produzidos no continente africano e em contextos afro-diaspóricos. O laboratório acontece em cinco encontros, nos dias 17, 18, 19, 24 e 25 de setembro, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. São 15 vagas disponíveis.

As aulas contarão com apresentação teórica e expositiva, exibição de curtas-metragens e trechos de filmes, sempre com incentivo para trocas e debates. Os participantes também serão preparados para uma experiência imersiva no festival, produzindo conteúdo crítico sobre as obras exibidas na programação.

“Vamos propor um exercício de escrita e de cobertura do festival, no momento em que o evento e todas as discussões que ele engloba estão em curso”, destaca Rafael. As críticas serão publicadas na Revista Crítica de Cinemas Africanos, site vinculado à Mostra.

Construções Cinematográficas de Amílcar Cabral



O curso Construções Cinematográficas de Amílcar Cabral: Reflexões sobre os Cinemas Africanos e suas Narrativas, ministrado por Jusciele Oliveira, acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia.

A iniciativa oferece uma análise aprofundada das representações cinematográficas de Amílcar Cabral (1924-1973) , líder revolucionário dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).

Baseado nas experiências e trocas de Jusciele Oliveira durante sua participação nas comemorações do centenário de Cabral em Cabo Verde e Guiné-Bissau, o curso explora como a figura de Cabral foi retratada e interpretada em filmes africanos e como essas representações contribuem para a compreensão da história e do contexto político do continente africano. São 50 vagas disponíveis.

Encontros do Audiovisual Brasil-África



A primeira edição dos Encontros do Audiovisual Brasil-África, iniciativa que fomenta parcerias e colaborações entre o cinema africano e o brasileiro, acontece de 19 a 22 de setembro, no Arquivo Público Municipal - Auditório Makota Valdina.

O evento reúne cerca de 40 profissionais de ambos os lados do Atlântico Sul e busca criar um espaço propício para a colaboração, onde conhecimentos e experiências possam ser trocados para impulsionar as indústrias cinematográficas dos dois territórios.

A programação acontece em torno de quatro pilares: Pesquisa, Produção, Difusão e Formação. Especialistas do Brasil e da África irão compartilhar conhecimentos e fomentar novos projetos de coprodução, visando que o cinema africano e brasileiro ganhem ainda mais força e alcance.

Serão quatro dias de atividades intensas que incluem mesas-redondas, apresentações de profissionais do cinema e um fórum dedicado a discutir a construção de uma cooperação sustentável entre Brasil e África na indústria criativa, com ênfase no cinema.

A atividade é voltada especialmente para profissionais do cinema e audiovisual. A participação é gratuita e limitada ao número de vagas de cada atividade.