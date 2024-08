Série de ‘Torto Arado’ vai rolar? Autor do livro comenta

Itamar Vieira Junior é o autor de ‘Torto Arado’ - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Lançado há cinco anos, ‘Torto Arado’, premiado livro de Itamar Vieira Junior, vai para as telas da televisão pela HBO. Pelo menos, é o que foi anunciado pelo cineasta Heitor Dhalia (‘O Cheiro do Ralo’) — que vai comandar a produção — em 2022.

Leia mais:

>> Itamar Vieira Jr lança 1º livro infantil da carreira na Flipelô

>> Itamar Vieira Jr. reflete sobre conexão entre fé e a cultura baiana

>> 5 coisas para não perder na Flipelô

À Folha, o cineasta explicou que o formato de séries foi escolhido por ter caído no gosto do público e por ser uma narrativa densa que se passa em cem anos. O romance conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina.

Questionado pelo Portal A TARDE sobre o assunto, o autor da obra, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2020, revelou que uma sala de roteiro foi montada. “Os direitos para a adaptação de ‘Torto Arado’ foram adquiridos por uma produtora em 2020. Saiu uma notícia na imprensa que essa adaptação seria uma série da HBO. Eles chegaram a montar a sala de roteiro, eu conheci as roteiristas, mas eu não participo, eu fico longe disso. Eu fiquei distante, não tenho mais notícias”, disse Itamar Vieira Junior.

A minha expectativa é a mesma dos leitores e dos espectadores que estão esperando isso. Itamar Vieira Junior - autor

Ele falou que não sabe quando a adaptação vai acontecer, mas pontuou que história já ganhou os palcos dos teatros, inclusive da Europa e Estados Unidos. “Se chama ‘Depois do Silêncio’ e tem como base o texto do livro. Já passou por 15 países. Acho que na semana que vem vai estar na Escócia. A peça levou uma atriz aqui da Bahia, que é uma quilombola lá da Chapada Diamantina que nunca tinha saído da sua comunidade. Ela interpreta uma das personagens da história. Eu tive a oportunidade de assistir duas vezes em lugares diferentes”, contou.



Musical

‘Torto Arado’ também vai virar um musical. O responsável pela adaptação do texto para o teatro será o diretor, ator, dramaturgo, roteirista e apresentador de TV Aldri Anunciação.

A estreia está prevista para setembro de 2024 no Teatro Sesc Casa do Comércio. A cantora Larissa Luz foi anunciada no elenco. “A minha expectativa é grande”, disse Itamar Vieira Junior.

Além do musical, o autor revelou mais novidades sobre o impacto da obra: “Eu soube ontem que tem uma exposição fotográfica inspirada no livro que vai estrear no fim de agosto aqui em Salvador. [...] Essa semana eu também recebi a notícia de que foi fechado mais um contrato de tradução. Já são 28 idiomas. Foi para o russo dessa vez. Foi o primeiro livro brasileiro finalista do Booker Prize”.