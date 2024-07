Itamar Vieira Jr lança 1º livro infantil da carreira na Flipelô

Primeiro livro infantil de Itamar Vieira Junior explora a realidade brasileira - Foto: Divulgação

Autor do consagrado “Torto Arado”, o premiado escritor baiano Itamar Vieira Junior faz sua estreia na literatura infantil com o livro “Chupim". A obra será lançada na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), em Salvador, no dia 9 de agosto, às 10h, no Espaço Infantil Mabel Veloso (Praça das Artes).

Chupim, feito em coautoria com a artista visual autodidata Manuela Navas, é um livro marcado pelo lirismo e pela crítica social, ambientado no mesmo universo que consagrou Torto Arado como um dos grandes romances da atual literatura brasileira.



Este primeiro livro infantil de Itamar Vieira Junior explora a realidade brasileira e o trabalho no campo pela perspectiva da infância, a partir da figura de Julim, um menino que acompanha o seu pai no trabalho nas plantações de arroz.



Em pré-venda no site da editora Baião, selo da Todavia dedicado às infâncias, o livro estará disponível nas livrarias a partir de 9 de agosto.

A conversa com Itamar Vieira Junior será mediada por Paloma Amado, escritora e filha de Zélia Gattai e Jorge Amado, que estará relançando seu livro infantil ‘Pituco’, pela editora Casa de Palavras (Fundação Casa de Jorge Amado).



'Chupim’ e ´Pituco´ são dois pássaros que irão pousar no Pelourinho e contarão suas histórias às crianças na Flipelô, que será realizada de 7 a 11 de agosto no Centro Histórico de Salvador e vai homenagear o poeta-compositor maluco beleza Raul Seixas.

Com uma programação 100% gratuita, a Flipelô2024 é apresentada pela Ministério da Cultura e Nubank, conta com o patrocínio da CCR (por meio do Instituto CCR), SICOOB e Rede, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado e correalização do Sesc.

Doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/Centro de Estudos Afro-Orientais, Universidade Federal da Bahia (2013). Possui graduação (Licenciatura e Bacharelado - 2005) e mestrado em Geografia (2007). Vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, Itamar Vieira Junior nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Seu romance “Torto Arado” (Todavia) é um dos maiores sucessos de público e crítica da literatura brasileira nas últimas décadas, tendo sido traduzido em mais de vinte países, com futura adaptação para o audiovisual. Em 2023, lançou seu mais recente romance, “Salvar o Fogo”, também publicado pela editora Todavia. É autor também do livro de contos “Doramar ou a Odisseia” (Todavia, 2021).

Brasileira nascida em Praga, na República Tcheca, com título de Cidadã Soteropolitana, é filha de Zélia e Jorge Amado, tem duas filhas e dois netos. Formada em Psicologia Clínica, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no ano de 1976, sempre trabalhou em áreas ligadas aos assuntos culturais. Foi Presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, de 2001 a 2003. Autora do posfácio do livro Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, pela Editora Companhia das Letras em 2012. Tem vários livros publicados, entre eles: A comida baiana de Jorge Amado, editora Maltese, 1994; editora Record, 2003; editora Companhia das Letras, 2014; O ABC do amor de Zélia e Jorge, editora Maltese, 1995; As frutas de Jorge Amado ou O livro de delícias de Fadul Abdala, Editora Companhia das Letras, 1997; O tempero da Dadá, Editora Corrupiu, 1998; Rua Alagoinhas 33, Rio Vermelho, pela Fundação Casa de Jorge Amado, 1999.