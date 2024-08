Bon Odori vai "reviver" Goku, de Dragon Ball; entenda

Goku, personagem principal do anime "Dragon Ball" - Foto: Reprodução

Principal festival de cultura japonesa de Salvador, o Bon Odori fará uma homenagem ao criador do anime "Dragon Ball", Akira Toriyama, que faleceu em março deste ano, após sofrer um hematoma subdural agudo.

O evento, que acontece de 30 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições, receberá Wendel Bezerra, dublador oficial do Goku, personagem principal do anime. A informação foi confirmada pelo presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa), Marcelo Naoto Shimizu, em entrevista ao Portal A TARDE.

O Festival oferece uma programação com atrações para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops.

>>> HBO confirma grande mistério de "House of the Dragon"; entenda

O público pode adquirir os ingressos online na plataforma Ticket Maker ou presencialmente no Balcão Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia.