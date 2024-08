Complexo Tenístico Boca do Rio oferece aulas de tênis gratuitas

CTBR oferece aulas gratuitas de tênis para crianças e adolescentes - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O Complexo Tenístico Boca do Rio (CTBR), em parceria com a Prefeitura de Salvador, está oferecendo aulas gratuitas de tênis para crianças e adolescentes. Com um programa que funciona segunda, quarta e sexta-feira, pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 14h às 17h horas, o projeto tem atraído jovens entre 7 e 17 anos interessados pela modalidade.

Os interessados devem apresentar documentação como identidade, comprovante de endereço, atestados médico e escolar.

O CTBR está aberto ao público diariamente, das 6h às 12h, e das 14h às 18h, durante os finais de semana e feriados, e de segunda a sexta-feira em horários estendidos, das 6h às 12h e das 14h às 21h.