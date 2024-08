Escola de Dança da UFBA ministra cursos livres de K-pop e Dancehall

Dricca Bispo - Foto - Divulgação

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) está com inscrições abertas para os Cursos Livres de Extensão de K-Pop Dance e Dancehall, técnicas em dança em grande ascensão em Salvador e no Brasil.

As formações ocorrerão de agosto a novembro de 2024 e os interessados podem se inscrever durante esse período - logo que, podem assistir aulas avulsas ou pagar por todo o curso através de formulário virtual. Clique aqui e acesse.

>>> "Salvador não tem espaço para show", dispara criador do BaianaSystem

>>> Lulu Santos, Filhos de Gandhy, São Roque e +: confira a agenda semanal

Vale pontuar que, os cursos de extensão em dança são voltados ao público interno e externo da UFBA. Ao todo, estão sendo ofertadas 13 modalidades e os cursos serão ministrados por estudantes da graduação da Escola de Dança da UFBA. Sendo eles: k-pop Dance, Dancehall, Dança para Todos, Dança Contemporânea, Dança Moderna, Mexendo Pelve, Zumba, Pagode Baiano, Balé para Criança, Balé para Iniciante, Dança Afro-brasileira, Preparação Corporal e Vida Mais Flex.

Os cursos são pagos, com exceção do curso “Dança para Todos", que é gratuito. O valor da mensalidade é de R$100. O projeto conta com pacotes promocionais: Bimestral R$180 e Trimestral R$260. Se a pessoa interessada não puder participar de todo o processo dos cursos, pode optar por fazer aulas avulsas e o valor é de R$ 40.

Em caso de dúvidas, os(as) interessados(as) podem encaminhar mensagem para o endereço de e-mail [email protected] ou através do perfil no Instagram da Escola de Dança da UFBA (@dancaufba).