Lulu Santos, Filhos de Gandhy, São Roque e +: confira a agenda semanal

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

No sábado, 17, acontece o Festival SOUJUVS, com show gratuito dos blocos afro Ilê Aiyê, Malê Debalê, Muzenza, Rachel Reis, ÀTTOOXXÁ e BaianaSystem. No mesmo dia, o público baiano conta as opções para quem gosta de pagode, com o show 'Numanice', da cantora Ludmilla, ou para os amantes de Lulu Santos, na Concha Acústica, com o show 'Barítono'.

🎶 MÚSICA

⏭️ Festival SOUJUVS



▪️ Quando: 17 de agosto (sábado)

▪️ Onde: Arena Fonte Nova

▪️ Shows gratuitos dos blocos afro Ilê Aiyê, Malê Debalê, Muzenza, Rachel Reis, ÀTTOOXXÁ e BaianaSystem.



⏭️ SEXTOU COM PONDÉ



▪️ Quando: 16 de agosto (sexta)

▪️ Onde: Casa Rosa, Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$60 a R$80

⏭️ NUMANICE - LUDMILLA

▪️ Quando: 17 de agosto (sábado), 16h

▪️ Onde: Wet Salvador

⏭️ LULU SANTOS - BARÍTONO

▪️ Quando: 17 de agosto (sábado), 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

⏭️ ENSAIOS DO AFOXÉ FILHOS DE GANDHY

▪️ Quando: 18 de agosto (domingo), a partir das 14h

▪️ Onde: Sede da Associação Filhos de Gandhy, Rua Maciel de Baixo, 53, Pelourinho

🎨 EXPOSIÇÃO

⏭️ FAVELA EM FLUXO



▪️ Quando: visitação disponível até 15 de setembro, de terça à domingo, das 10h às 20h

▪️ Onde: Centro Cultural Solar Ferrão, rua Gregório de Matos, Pelourinho, Salvador

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ BAHIA AFROFUTURISTA: BAUER SÁ E GILBERTO FILHO

▪️ Quando: até 28 de setembro

▪️ Visitação: Terça a quinta das 10 às 19h; sexta das 10 às 18h; sábado das 11h às 15h

▪️ Onde: Galatea Salvador

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ ACERVO DA LAJE: 14 ANOS CONTANDO HISTÓRIAS (INVISÍVEIS) DE SALVADOR

▪️ Quando: até o dia 29 de setembro

▪️ Onde: Acervo da Laje

🎭 TEATRO

⏭️ A ÚLTIMA SESSÃO DE FREUD

▪️ Quando: Até 25 de agosto

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Quanto: Entre R$ 50 e R$ 120



⏭️ CIRCO PATATI PATATÁ

▪️ Quando: Até 25 de agosto (Sextas às 19h30; Sábados e domingos às 14h30, 17h e 19h30)

▪️ Onde: Parque Shopping Bahia

▪️ Quanto: Entre R$ 30 e R$ 160

⏭️ SONHOS

▪️ Quando: 2 a 24 de agosto, 19h

▪️ Onde: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, Largo dos Aflitos, Salvador

▪️ Quanto: R$40 (inteira) e R$ 20 (meia)

⏭️ ‘RAINHA RATILHO’

▪️ Onde: Teatro SESI, no Rio Vermelho

▪️ Quando: Até o dia 25 de agosto, com sessões às sextas-feiras, 16h, e aos sábados e domingos, 20h

➡️ OUTROS

⏭️ OFICINA DE M’BIRA COM THON NASCIMÊMTOS

▪️ Quando: 17 de agosto (sábado), 14h

▪️ Onde: Casa do Carnaval da Bahia, Praça Ramos de Queirós, Pelourinho.

▪️ Vagas limitadas

⏭️ MISSA DE SÃO ROQUE

▪️ Quando: 16 de agosto (sexta), 9h

▪️ Onde: Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Pelourinho