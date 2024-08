Bon Odori terá mais de 1 edição por ano? Festival acontece em Salvador

Bon Odori terá próxima edição no final de agosto - Foto: Divulgação

O próximo Bon Odori acontecerá em Salvador entre 30 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições, mas uma dúvida já permeia no público que admira o festival: a capital baiana poderá ter mais de uma edição ao ano?

Ao Portal A TARDE, o presidente da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa), que organiza o Bon Odori, Marcelo Naoto Shimizu, declarou que isso é bem difícil de acontecer.

"Fica difícil organizar o evento mais uma vez por ano. O evento cresceu ao ponto de que, no período em que realmente a gente foca nele, temos que deixar de fazer nossas atividades principais e o evento se torna nossa atividade principal", declarou Shimizu.

O presidente da Anisa ainda explicou: "Já recebemos muitos pedidos para fazer o festival mais dias e mais vezes ao ano. A questão é que quem organiza o festival é a Anisa, que é uma associação sem fins lucrativos e tem como objetivo divulgação da cultura japonesa, e quase 100% dos associados da Anisa são voluntários. São pessoas que trabalham por fora e, nas suas horas vagas, a gente se une e faz o evento".

O Festival oferece uma programação com atrações para todas as idades, incluindo oficinas culturais, concursos, jogos, shows de música e dança, artes marciais e workshops.

O público pode adquirir os ingressos online na plataforma Ticket Maker ou presencialmente no Balcão Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia.