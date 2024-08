Caetano Veloso faz 82: TOP 10 músicas mais ouvidas do artista

Nascido em Santo Amaro, na Bahia, Caetano Veloso começou sua carreira musical nos anos 1960 - Foto: Divulgação

O dia 7 de agosto marca o aniversário de Caetano Veloso, um dos maiores ícones da música brasileira. O artista, que completou 82 anos, tem uma carreira que se estende por mais de cinco décadas, sendo além de uma figura cultural, um intelectual e uma voz ativa em questões sociais e políticas.

E foi na arte que ele construiu sua imortalidade. Nascido em Santo Amaro, na Bahia, em 1942, Caetano Veloso começou sua carreira musical nos anos 1960, período em que o Brasil passava por intensas transformações culturais e políticas. Junto com Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Maria Bethânia e outros, ele fundou o movimento Tropicalista, que revolucionou a música brasileira ao mesclar ritmos tradicionais com influências do rock, psicodelia e música experimental.

>>> Gilberto Gil anuncia datas da última turnê; 1º show será em Salvador

Entre tantas canções icônicas, acumuladas em décadas de sucesso, há umas mais escutadas do que outras. Segundo o levantamento da Deezer, o TOP 10 de músicas mais ouvidas de Caetano Veloso atualmente é esse:

1. Sozinho (Ao Vivo)

2. Sonho Meu

3. Sozinho (Live)

4. Todo Homem (Ao Vivo)

5. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer

6. Samba De Verão

7. Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Ao Vivo)

8. Você É Linda

9. Baby (Original Album)

10. Queixa

Caetano Veloso recebe homenagens de famosos no aniversário

No seu aniversário, o cantor e compositor foi parabenizado por familiares e famosos, como a mulher Paula Lavigne e a irmã Maria Bethânia. Confira:

"Ele é das águas profundas. Caetano, feliz aniversário, meu irmão. Saúde, vida, lindas canções, vitórias em seu caminho. Feliz de dividir o palco com você, hoje. Quando pequenos dividimos os galhos das mangueiras do quintal de nossa casa, a música para aprender, hoje o mesmo prazer e confiança. O trapézio e a música. 'Paixões fevereiras'. Dia de sol apra te fazer feliz. Todo amor de sempre. Sua, MB.", se declarou Maria Bethânia. Paula Lavigne compartilhou vários momentos com o seu amor: "Vovô, nós te amamos muito. Parabéns!".

Veja mais homenagens: