Circo Picolino faz evento de graça com oficinas circenses e feiras

Circo Picolino terá grande evento com entrada gratuita - Foto: Divulgação

O Circo Picolino vai apresentar no próximo dia 11 de agosto, a partir das 15h, uma grande ocupação cultural com oficinas circenses, uma feira gastronômica e de artesanato, com a musicalidade de Amadeu Alves e o espetáculo circense Tempo Rei - com artistas que já passaram pelo picadeiro. Evento é gratuito e contará com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

A festividade integra o projeto “A Praça do Circo” e busca dar visibilidade a artistas e trabalhadores das artes do território de Pituaçu.

“Tempo Rei” é um espetáculo circense de variedades, com esquetes de palhaços, com apresentadores e números de Circo (acrobacia, malabarismo, tecido acrobático, entre outros).

Para o elenco foram convidados artistas circenses que já passaram pelo Picolino nos últimos 40 anos, que hoje integram o Circo e artistas da região de Pituaçu.

“Tempo Rei é uma homenagem aos artistas que fizeram a história desse picadeiro. Muitos deles chegaram crianças ao Picolino. Queremos aproveitar a oportunidade de estarmos juntos para registrar imagens para o documentário Picolino - O Circo, que vai contar a história deste espaço cultural”, descreve Nina Porto, responsável pela curadoria do espetáculo nesta primeira edição.

Serviço

A Praça do Circo - uma ocupação cultural do Circo Picolino

Data: 11 de agosto, a partir das 15h

Local: Circo Picolino, orla de Pituaçu

Entrada: Gratuita

Programação

15h - Oficinas de Pipa e Acrobacia

16h - Pipas ao ar, Feira de Artesanato e Gastronomia e brincadeiras

17:30 - Amadeu - show musical

18:30 - Espetáculo “Tempo Rei”