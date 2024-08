Relembre os 10 maiores bordões de Silvio Santos, afastado da TV

Silvio Santos está afastado da TV desde setembro de 2022 - Foto: Divulgação | Acervo SBT

Maior comunicador do Brasil, Silvio Santos cunhou diversos bordões que tornaram-se históricos e conhecidos em todo o Brasil. Afastado da TV desde setembro de 2022, o dono do SBT tem retorno incerto, colocando as frases icônicas também longe da telinha.

Para relembrá-las, o Portal A TARDE listou 10 dos maiores bordões de Silvio.

1 - Sai pra lá, sai pra lá

2 - Quem quer dinheiro?

3 - Mas quem é que eu vou chamar?

4 - Olha o aviãozinho

5 - Ha-Ha-Hi-Hi, Vem pra cá! Vem pra cá!

6 - “Ma ma ma ma é no duuuuuro?”

7 - Está certo disso?

8 - Mah oeee

9 - A pipa do vovô não sobe mais

10 - Roda a roda

Estado de saúde de Silvio

Silvio Santos segue se recuperando. A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador de 93 anos está bem e passou a receber visitas de familiares no Hospital Albert Einstein. Ele está internado desde 1 de agosto.

Além desta internação, Silvio esteve no mesmo hospital há duas semanas para tratar H1N1.

Na última segunda, 5, as filhas Patrícia e Rebeca Abravanel atualizaram o boletim médico do pai, informando que o comunicador estava bem.

"Silvio está estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado", revelaram ao do Brasil Urgente (Band).

Apesar da melhora, o portal F5 revelou que o quadro de Silvio ainda inpira cuidados.