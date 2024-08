Evento 'Fotografia Esportiva' oferece 160 vagas gratuitas

Fotógrafos de Salvador que atuam no meio esportivo e empresarial - Foto: Freepik

A primeira edição do evento “Fotografia Esportiva e o Comércio das Imagens”, promovido pela UNI.CJOR, a empresa júnior de comunicação da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), e pela Agência de Notícias das Favelas (ANF), acontece nesta sexta-feira, 16.

O encontro é gratuito e inclui um certificado de participação. A programação será das 09h às 11h, no Anfiteatro do Bloco A da Ucsal, localizado na Av. Prof. Pinto de Aguiar, Pituaçu, Salvador.

O evento é aberto a todos, sem restrição de idade, e é uma excelente oportunidade para quem deseja fazer networking na área de fotografia esportiva. São oferecidas 160 vagas, e a inscrição pode ser feita através do link disponível, pelo WhatsApp (71) 9 8326-5225 ou pelo e-mail: [email protected].

O auditório será aberto das 8h às 9h10. Para ter acesso ao espaço, os participantes deverão levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela ANF.

A edição contará com a presença de fotógrafos de Salvador que atuam no meio esportivo e empresarial. Entre os confirmados estão Celo Gil, fotógrafo de atletas do Esporte Clube Bahia; Victor Silveira, fotógrafo oficial do Esporte Clube Vitória; e Rafael Cerqueira, fotógrafo e gestor de redes sociais.