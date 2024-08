Após 15 anos, Vitória cede parte da Toca do Leão para quitar dívida com o governo

O terreno está localizado às margens da Avenida Mário Sérgio - Foto: Divulgação

Depois de ser acionado pelo Ministério Público da Bahia e participar de uma audiência de alinhamento na última semana, o Esporte Clube Vitória decidiu promover a doação de uma área de 2 mil metros quadrados ao Governo da Bahia para a construção de uma escola. A doação vai acontecer por conta de um convênio formalizado em 2009, que ainda não havia sido cumprido. O terreno está localizado às margens da Avenida Mário Sérgio.

Na última quinta-feira, 8, o MP-BA realizou a audiência com a participação da Sedur e de representantes do Esporte Clube Vitória. Durante a reunião, ficou definido que, no prazo de 30 dias, a Sedur apresentará informações atualizadas sobre as tratativas para conclusão da doação do terreno.

O Vitória e o MP-BA informaram que a Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) já esteve no clube avaliando o imóvel e o Vitória aguarda a posição final da Sedur para finalizar definitivamente esta questão.

No convênio firmado em 2009, o governo garantiu destinar mais de R$ 11 milhões para investimentos que seriam feitos no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz (Toca do Leão) e iria beneficiar os moradores do bairro de Canabrava. Em contrapartida, um terreno seria doado para a construção de um colégio.

Em nota, o Vitória afirmou que "variadas reuniões foram efetivadas entre as instituições durante todo o período do convênio para a efetivação da doação da área, que acabou não se ultimando por variadas razões". O clube foi notificado em fevereiro deste ano pelo Tribunal de Contas do Estado.



Em abril, o Vitória enviou ofício para a Sedur com a identificação da área, acompanhada de planta de localização, topográfica, poligonal da área, além de fotos em que se visualiza o imóvel, solicitando da Secretaria do Estado uma simples aprovação.

Em nota, a Sedur informou que está analisando a proposta do Vitória e dialogando com Secretaria Estadual de Educação e a Procuradoria Geral do Estado da Bahia para fundamentar a decisão.