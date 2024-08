Sensitiva prevê rebaixamento do Vitória à Série B do Brasileirão

Vitória possui 48,5% de probabilidade de rebaixamento - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Atualmente na portaria do Z-4, na 16ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados, o Esporte Clube Vitória corre sérios riscos de rebaixamento à segunda divisão do Brasileirão. Com aproximadamente 48,5% de probabilidade de queda, o Leão da Barra é o segundo time que mais perdeu e mais sofreu gols no certame, a frente apenas do Atlético-GO, lanterna da competição.

Além disso, nos últimos cinco anos, apenas um time que tinha pontuação igual ou pior a essa se salvou: o Vasco da Gama em 2023, que tinha até um ponto a menos. Diante deste cenário desafiador, uma sensitiva previu à queda do rubro-negro para a Série B do futebol brasileiro. Confira:

A vidente em questão é conhecida como Lavínia Costa. Fora a equipe comandada por Thiago Carpini, a sensitiva também previu o rebaixamento do Cuiabá, Atlético-GO e Fluminense.

Leia mais:

>> Fábio Mota explica imbróglio envolvendo atacante e Figueirense

>> Figueira faz proposta ao Vitória e detona jogador: "Falta de caráter"

No entanto, Lavínia já fez algumas previsões recentes que acabaram não se concretizando. A vidente afirmou, em outrora, que o Red Bull Bragantino se classificaria às quartas de final da Copa do Brasil, o que acabou não acontecendo, e que a partida entre Grêmio e Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores, terminaria empatada, mas o duelo terminou 2 a 1 para os gaúchos.