Figueira faz proposta ao Vitória e detona jogador: "Falta de caráter"

Em negociação com o União Leiria, de Portugal, o atacante Alisson Santos, que pertence ao Vitória, não se apresentou ao Figueirense, no CFT do Cambirela, na manhã desta segunda-feira, 13, em Palhoça, na grande Florianópolis, e gerou revolta dos diretores do clube catarinense.

O Figueira emitiu uma nota oficial explicando a situação referente a negociação do jogador, formado na base do Vitória. O clube catarinense considerou como “ato de indisciplina” o não comparecimento de Alisson ao trabalho e classificou o comportamento como falta de caráter.

A equipe catarinense confirmou ter recebido do rubro-negro baiano o documento sobre a transferência do atleta e enviou um ofício ao Vitória com a proposta para a compra de parte dos direitos de Alisson Santos, todavia o rubro-negro baiano não respondeu o comunicado.

"O Figueirense foi surpreendido com a recusa do atleta em se apresentar para o treinamento, marcado para o período da manhã, no CFT do Cambirela, demonstrando a sua falta de profissionalismo, comprometimento e, principalmente caráter, além do desrespeito à Instituição, ao Dpto de Futebol, Comissão Técnica, seus colegas de trabalho (atletas) e principalmente à imensa Nação Alvinegra", diz parte da nota divulgada pelo clube.



Alisson Santos tem 21 anos e subiu para equipe profissional em 2022, quando jogou 21 partidas e marcou um gol. Na temporada passada, 0 atleta começou no time principal do Leão, porém foi emprestado para o Náutico. De volta a equipe baiana um novo empréstimo foi feito, levando o atacante para o Figueirense, jogando 23 partidas e marcando seis gols.