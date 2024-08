Clube português busca contratação de jogador emprestado pelo Vitória

Alisson Santos em ação com a camisa do Figueirense - Foto: Reprodução / Instagram

O atacante Alisson Santos, emprestado pelo Vitória ao Figueirense, está prestes a ter um novo destino nos próximos dias. O cria da base rubro-negra é alvo do União de Leiria, de Portugal. A informação foi publicada pelo site ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

O clube português tem tratativas avançadas na contratação de Alisson por empréstimo. Caso a negociação se concretize, o Figueirense receberia 10% de taxa de vitrine, valor referente a uma parte da transferência ao clube que possui acordo de empréstimo com o atleta. As diretorias estudam como será o desfecho da operação.

Baiano de Itapetinga, Alisson de Almeida Santos tem 21 anos e é formado nas divisões de base do Vitória, onde está desde 2016. Pelo time principal do rubro-negro baiano, ele disputou 31 jogos e marcou dois gols.



Em 2023 teve sua primeira oportunidade fora da Toca do Leão, quando esteve no Náutico, onde atuou em 15 jogos, com um gol e uma assistência.

Alisson foi emprestado ao Figueirense em janeiro de 2024. Por lá, fez 23 jogos e anotou seis gols, sendo um dos destaques da equipe catarinense na Série C do Campeonato Brasileiro. O jovem tem vínculo com o Vitória até o final de 2027.