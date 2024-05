Joia emprestada pelo Vitória, atacante é destaque na Série C | A TARDE

O início do Vitória no Brasileirão não tem sido dos melhores, mas um atacante que pertence ao Rubro-Negro começou com tudo na Série C. Emprestado ao Figueirense, o atacante Alisson Santos, de 21 anos, virou peça fundamental do time treinado por João Burse, que conquistou o acesso para a Série B com o Leão em 2022.

Nos três primeiros jogos da Série C, Alisson Santos balançou a rede três vezes. Foram dois gols contra o Ferroviário-CE, na estreia, e um neste domingo, 5, contra a Aparecidense. O atacante contribuiu com as duas vitórias do Figueirense na competição, que é atualmente o segundo colocado com sete pontos. Na temporada, são cinco gols em 14 jogos, todos como titular.

O contrato de empréstimo de Alisson Santos com o Figueirense vai até o final da temporada, já o vínculo do jogador com o Vitória termina em 2027. No clube catarinense, Alisson Santos é companheiro de outras duas crias do Vitória, o lateral-direito Cedric e o também atacante Ruan Levine.

