Com time em crise, atacante usa redes sociais para pedir apoio | A TARDE

Há seis jogos sem vencer na temporada, o Vitória decepcionou os mais de 25 mil torcedores no Barradão, quando foi derrotado por 3 a 1 para o São Paulo no último domingo, 5, pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão. Apesar do momento de crise, o atacante Mateus Gonçalves utilizou suas redes sociais e publicou uma mensagem aos torcedores rubro-negros.

"Normalmente eu não “deveria” postar nada hoje. Estamos em uma má fase, estamos em um momento delicado e o “correto” seria me calar e só aparecer aqui quando a gente estiver ganhando", iniciou.

Em quatro jogos na Série A, o Vitória acumula um empate e três derrotas, sendo duas delas dentro de casa. No post, o "pastor" reconhece a má fase do Leão da Barra e pede o apoio da torcida rubro-negra na sequência da temporada.

"Eu não estou aqui para justificar o injustificável. Mas eu estou aqui para pedir que você, torcedor, continue nos apoiando! Eu sei que talvez nem possa pedir isso, mas eu também sei que vocês são responsáveis por voltarmos para a Série A, por sermos Campeões Baianos, eu também sei que vocês são responsáveis por toda uma sequência de vitórias em casa que tivemos, eu também sei que é por vocês, que a gente joga até o final", concluiu.

O Vitória soma apenas um ponto no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento. Mesmo com um jogo a menos que a maioria dos times, o Rubro-Negro ainda não conseguiu vencer no certame, em quatro partidas disputadas.

Agora o time comandado por Léo Condé tem a semana cheia para se preparar para o próximo compromisso. No domingo, 12, o Vitória visita o Vasco em São Januário em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O compromisso está marcado para as 11h.

