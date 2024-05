Goleiro ex-Vitória ajuda no resgate de vítimas das enchentes no RS | A TARDE

O goleiro do Grêmio, Caíque, ajudou no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul neste domingo (5). O ex-jogador do Vitória esteve acompanhado de amigos com barcos e jet skis para auxiliar pessoas ilhadas devido aos fortes temporais que assolam o estado. Até o momento, foram registradas 83 mortes.

O atacante Diego Costa também foi visto utilizando seu próprio carro no resgate, além de emprestar 4 jet skis para auxiliar no trabalho dos voluntários. O ex-lateral Edilson também se destacou ao partir para a linha de frente e salvar dezenas de vidas.

Alguns atletas do Internacional também foram às ruas distribuir alimentos e produtos de higiene. O goleiro Sergio Rochet e o argentino Gabriel Mercado foram flagrados ajudando pessoas na zona sul de Porto Alegre.

Publicações relacionadas