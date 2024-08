Ednaldo Rodrigues define nova meta para o futebol feminino; confira

Ednaldo Rodrigues quer realizar a melhor Copa do Mundo da história - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após a euforia pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou um novo desafio para o futebol feminino brasileiro: garantir a realização da melhor Copa do Mundo Feminina da história. Com esse objetivo em mente, a CBF se compromete a atender a todas as exigências da FIFA para proporcionar um evento de excelência em 2027 e a montar a melhor Seleção Brasileira de todos os tempos.

"A Olimpíada passou, comemoramos nossa medalha de prata. Foi muito importante disputar a final olímpica. Agora nós queremos focar na Copa do Mundo de 2027. Todo o nosso trabalho será intensificado para realizar a melhor edição de um Mundial", declarou Ednaldo Rodrigues, que foi responsável pela bem-sucedida candidatura do Brasil para sediar a próxima Copa do Mundo.

Em maio, a CBF fez história ao ser escolhida pela FIFA, com 119 votos, para sediar pela primeira vez o Mundial Feminino.

"Já vamos começar a nos reunir com os executivos da FIFA nos próximos dias para tratar sobre os detalhes da organização da Copa", revelou o presidente da CBF. O encontro entre os representantes da entidade e da FIFA está agendado para a próxima quinta-feira, 15.

Copa do Mundo da cidadania

Ednaldo Rodrigues também adiantou o conceito central que guiará a Copa do Mundo no Brasil. "Vamos fazer juntamente com a FIFA a Copa do Mundo da Cidadania. Queremos mandar essa mensagem clara ao mundo. Intensificar no Mundial o combate à discriminação, ao racismo, ao assédio. Vamos ser veementes no respeito às mulheres", enfatizou o dirigente.

A realização do Mundial no Brasil integra a estratégia de Ednaldo Rodrigues para promover o futebol feminino no país. O desenvolvimento da cadeia produtiva do esporte feminino, abrangendo atletas, treinadoras, médicas e árbitras, é um dos pilares de sua gestão, que teve início em março de 2022.

"A nossa missão também é fortalecer o futebol feminino. Estamos investindo cada vez mais nas competições nacionais e regionais para descobrir novos talentos em todas as áreas", contou o presidente da CBF.