Fábio Mota explica imbróglio envolvendo atacante e Figueirense

Presidente d Vitória revela detalhes da negociação com o atacante Alisson Santos - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Nas últimas horas, o União Leiria, de Portugal, demonstrou interesse na contratação do atacante Alisson Santos, que pertence ao Vitória e que está emprestado ao Figueirense, que deseja contar com o jovem de 21 anos.

Em entrevista a Rádio Sociedade, Mota afirmou que o empréstimo de Alisson foi feito sem custos ao clube catarinense. Contudo, se surgir uma proposta com valores oficiais, é estabelecido em contrato que o Figueirense deva igualar a proposta ou que libere de maneira imediata o jogador.

"Alisson está emprestado ao Figueirense, assim como outros jogadores do Vitória, que estão emprestados em clubes da Série C, Náutico, CSA, ABC e por aí vai. Temos um contrato padrão com todos esses clubes. O Vitória não cobra pelo empréstimo, porém, se aparecer qualquer proposta onerosa que tenha recurso por novo empréstimo, o clube ou iguala a proposta ou é obrigado a liberar", explicou o mandatário rubro-negro.

Através de nota divulgada nesta terça-feira, 13, o Figueirense afirmou que tem interesse na aquisição de parte dos direitos de Alisson Santos. O presidente rubro-negro revelou que o Alvinegro tem 48 horas se aceita os termos propostos.

"Recebemos uma proposta onerosa do clube de Portugal por Alisson, mandamos essa proposta para o Figueirense. Eles tem 48 horas para dizer se vai igualar o valor da proposta ou se não vai igualar. O que o Figueirense nos mandou foi uma proposta de compra do jogador. Quando emprestamos os jogador, a gente não estipula valor de passe. Então a gente não quer vender. Não tem valor estipulado a proposta", comentou.

Fábio Mota revelou a proposta do clube português por cessão via empréstimo, com a opção de compra fixado em 60% dos direitos de Alisson no 750 mil euros, o equivalente a R$ 4.500.000,00.

"O que nós recebemos do clube português de empréstimo por um ano com a opção de compra de 60% do jogador por 750 mil euros. Vamos aguardar as 48 horas, caso o Figueirense não exerça a mesma proposta, o jogador deve caminhar para Portugal, para jogar em Portugal", concluiu.

Formado na base do Vitória, Alisson Santos foi emprestado ao Figueirense em janeiro de 2024. Por lá, fez 23 jogos e anotou seis gols, sendo um dos destaques da equipe catarinense na Série C do Campeonato Brasileiro. O jovem tem vínculo com o Vitória até o final de 2027.