Só um time com campanha igual ou pior que o Vitória não caiu nos últimos anos

Na luta para se manter na Série A em 2024, o Vitória acumula 21 pontos conquistados em 22 rodadas do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar fora da zona de rebaixamento no momento, a campanha rubro-negra traz um alerta. Nos últimos cinco anos, apenas um time que tinha pontuação igual ou pior a essa se salvou: o Vasco da Gama em 2023, que tinha até um ponto a menos.

Em muito desses casos, equipes que tinham até pontuação superior ao Colossal acabaram sendo rebaixadas. São os casos de Vasco da Gama (2020), Grêmio (2021), Bahia (2021), Avaí (2022), Ceará (2022) e Goiás (2023).

Com jogos a mais disputados em relação aos adversários diretos, o Vitória pode entrar no grupo dos quatro piores a depender do desempenho da concorrência. 18º colocado, o Fluminense (20 pontos em 21 jogos) poderia hoje empurrar o Leão para o Z-4 quando igualasse o número de partidas, mas este compromisso ainda não tem data marcada.



Campanhas das equipes rebaixadas em 22 jogos nas últimas cinco edições do Brasileirão:

2019

Chapecoense - 15 pontos em 22 jogos (rebaixado em 19º com 32 pontos)

Avaí - 16 pontos em 22 jogos (rebaixado em 20º com 20 pontos)

CSA - 19 pontos em 22 jogos (rebaixado em 18º com 32 pontos)

Cruzeiro - 19 pontos em 22 jogos (rebaixado em 17º com 36 pontos)

*Fluminense tinha 22 pontos em 22 jogos e se livrou (14º com 46 pontos)

2020

Goiás - 16 pontos em 22 jogos (rebaixado em 18º com 37 pontos)

Coritiba - 20 pontos em 22 jogos (rebaixado em 19º com 31 pontos)

Botafogo - 20 pontos em 22 jogos (rebaixado em 20º com 27 pontos)

Vasco da Gama - 24 pontos em 22 jogos (rebaixado em 17º com 41 pontos)

2021

Chapecoense - 10 pontos em 22 jogos (rebaixado em 20º com 15 pontos)

Sport - 17 pontos em 22 jogos (rebaixado em 19º com 38 pontos)

Bahia - 23 pontos em 22 jogos (rebaixado em 18º com 43 pontos)

Grêmio - 23 pontos em 22 jogos (rebaixado em 17º com 43 pontos)

2022

Juventude - 16 pontos em 22 jogos (rebaixado em 20º com 22 pontos)

Atlético-GO - 21 pontos em 22 jogos (rebaixado em 18º com 36 pontos)

Avaí - 23 pontos em 22 jogos (rebaixado em 19º com 35 pontos)

Ceará - 25 pontos em 22 jogos (rebaixado em 17º com 37 pontos)

*Coritiba tinha 22 pontos em 22 jogos e se livrou (15º com 42 pontos)

2023

Coritiba - 14 pontos em 22 jogos (rebaixado em 19º com 30 pontos

América-MG - 17 pontos em 22 jogos (rebaixado em 20º com 24 pontos)

Goiás - 25 pontos em 22 jogos (rebaixado em 18º com 37 pontos)

Santos - 21 pontos em 22 jogos (rebaixado em 17º com 43 pontos)

*Vasco da Gama tinha 20 pontos em 22 jogos e se livrou (15º com 45 pontos)