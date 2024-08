Ex-Vitória, Daniel Jr alfineta: "Não controlo escalação do treinador"

Daniel Jr durante atividade na Toca do Leão, quando ainda jogava pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitóia

Contratado com alta expectativa da torcida rubro-negra após longa novela envolvendo Vitória, Cruzeiro e Coritiba, o meia Daniel Jr não cumpriu com o esperado e deixou o Leão da Barra nesta janela de transferências, rumo ao América-MG, na Série B do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista chegou ao Vitória quando a equipe ainda era comandada por Léo Condé, mas nunca se firmou no time e tinha poucos minutos de jogo. Após a saída do comandante campeão da segunda divisão, o jogador trabalhou com Thiago Carpini, mas seguiu sem prestígio, o que levou a sua saída do clube.

Já defendendo as cores do clube mineiro, Daniel Jr falou sobre a decisão de sair do Vitória e alfinetou o comando do rubro-negro: “Eu não tive muitas oportunidades. Tem coisas que não partem só do atleta e envolvem outras pessoas. Sempre que entrei em campo eu fiz minha parte, dando meu melhor, mas tem coisas no extracampo que nós não controlamos, como a escalação do treinador. Isso envolve muitas outras coisas, então eu prefiro ficar quieto”.

