Afropunk: tudo o que você precisa saber sobre o festival

Erykah Badu e Lianne La Havas estarão no Afropunk - Foto: Divulgação

Salvador recebe neste final de semana mais uma edição do Afropunk Brasil. O festival acontecerá nos dias 09 e 10 de novembro, no Parque de Exposições, celebrando os 20 anos desde o manifesto que deu origem à plataforma. Entre os nomes confirmados na grade estão as cantoras internacionais Erykah Badu e Lianne La Havas.

No sábado, 9, se apresentam Erykah Badu, Duquesa, Ilê Aiyê convida Virgínia Rodrigues, Irmãs de Pau convida Evylin, Jorge Aragão, Léo Santana, Melly e Planet Hemp. Já no domingo, 10, os shows são de Lianne La Havas, Ebony, Fat Family canta Tim Maia, Larissa Luz, Mateus Fazeno Rock, Silvanno Salles e Timbalada.

Os palcos Gira e Agô têm no total 100m de largura e 15,60m de altura. Para 2024, as realezas africanas, os templos iorubás, a ancestralidade e a religiosidade afro-brasileira são os temas que inspiram a montagem da estrutura.

A Arena é um espaço com frente do palco garantida, com ativações de marcas, e o Lounge tem estrutura de acomodação própria, com serviços ampliados, acesso à frente do palco Gira, espaço para PCD e ativações de marcas.

Shows especiais

O público de Salvador poderá conferir os shows da Rainha do Neo-Soul Erykah Badu e a sofisticada voz do Soul Contemporâneo de Lianne La Havas. As artistas chegam pela primeira vez à Bahia para somar numa celebração enérgica da música e diversidade cultural afro-diaspórica.

A Rainha do Neo-Soul Erykah Badu se prepara para voltar ao Brasil, para sua estreia na capital baiana. A aclamada artista trará toda a sua energia e espiritualidade para o palco do AFROPUNK Brasil, na cidade mais negra fora da África.

A sonoridade eclética de Badu, que mescla soul, jazz, hip-hop e R&B, aterriza em Salvador como quem volta pra casa, amplificando as conexões entre todos que estarão presentes.

A sofisticada britânica Lianne La Havas, por sua vez, traz o Soul Contemporâneo para o encontro com as outras sonoridades da noite. Em sua terceira vez no país, a cantora chega agora pela primeira vez para se apresentar em um festival.

Serviço

Festival AFROPUNK

Local: Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador

Data: 9 e 10 de novembro de 2024

Classificação: 14 anos

Vendas: https://www.sympla.com.br/afropunk