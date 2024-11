Pôr do Som fora da Virada Salvador? Daniela Mercury confessa desejo

Daniela Mercury se anima com possibilidade de show no Farol da Barra - Foto: Olga Leiria | Ag. Tarde

Daniela Mercury deverá realmente ficar de fora do período oficial do Réveillon da capital baiana, apesar do prefeito Bruno Reis ter garantido que ainda negocia a possibilidade dela participar do Virada Salvador, que acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

O Portal A TARDE ouviu de Malu Verçosa, esposa e assessora da cantora, que a intenção é garantir o show Pôr do Som, no dia 1º de janeiro de 2025, dando as boas vindas ao novo ano.

Leia Mais:

>>> Fim da polêmica? Daniela Mercury sugere nome para Arena na Boca do Rio

>>> Arena Daniela Mercury: prefeito diz que mudança de nome não depende dele

>>> Prefeitura se manifesta sobre mudança de nome da Arena Daniela Mercury

A esposa de Daniela Mercury ainda confessou que tudo está encaminhando para que o espetáculo ocorra no Farol da Barra, "para alegria" da baiana. Com isso, a famosa deixará de cantar no espaço que, até o ano passado, recebia o nome dela, localizado na Orla da Boca do Rio.

A alteração no nome da arena de shows foi feita após pedido do Ministério Público da Bahia. O MP-BA declarou à reportagem que seguiu a Lei Federal 6.454/1977, que proíbe a atribuição de nomes de pessoas vivas a bens públicos.

"O Ministério Público estadual encaminhou recomendação ao Município de Salvador para que retifique o nome da arena do Festival da Virada. A Empresa Salvador Turismo (Saltur) se comprometeu, em julho deste ano, a atender a recomendação do MP e realizar as devidas correções", garantiu o órgão, em nota.