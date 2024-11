Após polêmica, Daniela Mercury toma decisão com Pôr do Som no Réveillon

Pôr do Som, de Daniela Mercury, tem futuro incerto - Foto: Divulgação

O Pôr do Som, tradicional evento de Daniela Mercury que ocorre no primeiro dia do ano, ainda está incerto para 2025. A esposa e assessora da cantora, Malu Verçosa, conversou com o Portal A TARDE sobre a situação em torno da negociação para que o show ocorra no próximo ano.

Leia Mais:

>>> Fim da polêmica? Daniela Mercury sugere nome para Arena na Boca do Rio

>>> Arena Daniela Mercury: prefeito diz que mudança de nome não depende dele

>>> Prefeitura se manifesta sobre mudança de nome da Arena Daniela Mercury

A ideia da equipe da baiana é que o evento fique longe do espaço que antes recebia o nome dela, localizado na Orla da Boca do Rio. "Estamos tentando viabilizar o Pôr do Som e já solicitamos o Farol da Barra formalmente à Prefeitura para que seja liberado dia 1º", afirmou a esposa de Daniela.

A saída do Pôr do Som da grade do Festival Virada Salvador foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, em coletiva de imprensa, na sexta-feira, 25, que explicou que o evento está limitado a 5 dias de festa, de 27 a 31 de dezembro.

"Todos os Reveillon’s no Brasil vão começar já na sexta-feira, 26 de dezembro. Foi corrente que era sexta-feira a melhor data para ser feita", sinalizou o prefeito, que ainda afirmou que fez um convite para que Daniela Mercury possa realizar o seu evento entre esse período do Festival.

No entanto, a ideia da equipe da cantora é manter a data de 1º de janeiro para fazer o Pôr do Som, mesmo que fora da festa oficial do município. A decisão em torno do Farol da Barra, porém, ainda está em fase de estudo.