Prefeitura se manifesta sobre mudança de nome da Arena Daniela Mercury

Espaço fica localizado na Boca do Rio - Foto: Jefferson Peixoto | Secom

A Prefeitura de Salvador se pronunciou nesta quinta-feira, 24, sobre a mudança de nome da Arena Daniela Mercury, onde acontece o Réveillon de Salvador. O espaço, que fica localizado na Boca do Rio, vai se chamar Arena Parque dos Ventos.

Segundo a Empresa Salvador Turismo (Saltur), a mudança vai acontecer após recomendação do Ministério Público estadual (MP), por ocasião da Lei 6.454/1977, que proíbe atribuir a logradouros e monumentos públicos o nome de pessoas vivas.

Na nota divulgada hoje, a prefeitura disse que a recomendação do MP aconteceu na véspera do Festival Virada do ano passado. “A orientação ocorreu devido à veiculação em peças publicitárias do nome da Arena Daniela Mercury, o que, para o MP, afronta à Lei Federal nº 6.454/1977”, inicia.

O texto afirma que “após diálogo com o MP, a prefeitura assumiu o compromisso de não usar mais o nome nas peças publicitárias, mas segue defendendo a permanência da denominação da arena onde ocorre o Festival Virada Salvador”.

“A gestão municipal informa que continuará as conversas com o Ministério Público neste sentido. Contudo, ao final das tratativas, se a manutenção não for possível, a Prefeitura irá, em conversa com a artista, definir um novo nome para o espaço”, completa a nota.