Além de Léo Santana, Ivete é confirmada no Festival Virada Salvador

Ivete Sangalo estará na virada de ano de Salvador - Foto: Divulgação | Globo

Ivete Sangalo mais uma vez estará entre as atrações do Festival Virada Salvador neste ano. A contagem regressiva no Revéillon não será comandada por ela, que em várias edições foi a responsável. Léo Santana é quem assumirá o posto neste ano.

As primeiras novidades envolvendo a festa foram confirmadas pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira, 22, durante coletiva à imprensa no evento de entrega da nova Escola Municipal João Lino, no Pelourinho.

“Léo Santana vai comandar a chegada do ano novo de 2025. Teremos outras atrações no Festival Virada, que será do dia 27 a 31 de dezembro. Temos a grade praticamente fechada”, garantiu o chefe do executivo municipal, que declarou que Ivete estará entre os artistas a se apresentarem na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

Na última edição, segundo a Prefeitura, o Virada Salvador reuniu mais de 2 milhões de pessoas nos cinco dias de festa, além de totalizar mais de 100 horas de música e mais de 100 atrações.