Léo Santana tem música confirmada em novela da Globo e desabafa

Léo Santana falou sobre música em novela - Foto: Divulgação

Léo Santana está em Garota do Momento, nova novela das 18h da Globo. A sua participação será mais especificamente na trilha sonora da trama. O cantor terá uma música na história e confessou que foi um desafio um trabalho.

Em entrevista à Caras, o baiano declarou: "Foi desafiador para mim, pois trará uma releitura que é totalmente fora do que os meus fãs estão acostumados a ver, totalmente fora do que é o Léo Santana". Ele ainda confessou: "Espero que a galera curta muito".

Garota do Momento estreará no próximo dia 4 de novembro, substituindo No Rancho Fundo.

Léo Santana também comentou sobre a preparação para o Carnaval e comentou que trabalha na escolha da música que será sua aposta para o verão. "Vamos fazer um 2025 muito massa, com fé em Deus", falou.