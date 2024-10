Léo Santana quebra silêncio sobre rumores de crise em casamento

Léo Santana reage a comentários sobre casamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de Lore Improta, Léo Santana resolveu se manifestar a respeito dos boatos em torno do casamento com a dançarina. O cantor se irritou com os comentários de que estaria em crise com a esposa.

Tudo começou em função do aniversário de Liz Improta, que, segundo internautas, os dois pareciam distantes. "Vamos cuidar da vida alheia, deixar a vida dos outros. Vamos cuidar da vida alheia ou vamos deixar? Vamos deixar. Vamos cuidar da própria vida", começou o pagodeiro.

Lore pediu para que as pessoas deixassem o casal, que está curtindo férias nos EUA, em paz:

Eu estava falando com Léo aqui, vocês criam umas fanfics, na cabeça de vocês, que é muito engraçado. Criaram uma fanfic que a gente estava brigado, desde o aniversário de Liz, que a gente estava muito separado na festa. Aí eu falei, 'gente, como assim? A gente tem que dar conta de não sei quantos convidados, receber todo mundo, enfim' Léo Santana

"E se tiver? Qual o problema? Casal briga normal. Oxe, se chateiam um com o outro. Mas não é o nosso caso", concluiu Léo Santana.