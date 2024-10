Dúvida de Liz surpreende Lore e Leo: "Cuidado"

Tudo começou quando Liz, Lore e Leo faziam uma refeição - Foto: Reprodução | Instagram

Liz voltou a “quebrar” a internet após revelar uma dúvida pra lá de fofa durante um momento em família nos Estados Unidos. O momento foi compartilhado pela dançarina Lore Improta, mãe da pequena, de apenas 3 anos.

Tudo começou quando Liz, Lore e Leo faziam uma refeição. O cantor pediu que a filha tivesse cuidado ao se afastar da mesa. "Cuidado ao descer, cara". Liz, então, perguntou ao pai: "Seu coração vai cair?" Léo, sorrindo, respondeu: "Vai. Se você cair, meu coração fica triste."

O momento encantou os seguidores. No vídeo, além de interagir com Liz sobre uma ida ao parque, Lore ainda comentou sobre os próximos passeios planejados para a família.

A família, que também aproveitou a viagem para curtir a praia, compartilhou fotos dos momentos de diversão em Miami, mostrando Lore e Liz brincando juntas à beira-mar.

Léo Santana fica furioso com situação no aniversário de Liz

Recentemente, Liz Santana Improta, filha de Léo Santana e Lore Improta, comemorou seu terceiro aniversário. A festa refletiu as paixões da pequena, combinando temas dos filmes Esquiletes e Frozen, ambos da Disney. A celebração foi grandiosa, com dois mil doces, cinco mil balões e um bolo de cinco andares decorado com um castelo esculpido em açúcar. As lembrancinhas incluíam caixas de som, microfones, livros de colorir e almofadas personalizadas.

No entanto, alguns 'penetras' acabaram causando dor de cabeça. Nas redes sociais, o GG desabafou sobre os intrusos que aparecem do nada na comemoração, e fez questão de explicar como funciona o "mais um" nos convites, além de pedir um pouco de bom senso.

"Se você recebeu um convite, tenha senso. No convite, alguns vem especificando, 'você e um acompanhante', outros não vem nada. Mas você tem senso, 'caramba, eu fui convidado', então eu vou levar eu, minha esposa e minha filha. O mínimo, ou minha namorada, sei lá", disse ele, claramente chateado.