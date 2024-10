Lore Improta é detonada por atitude com filha: "Não sou essa pessoa"

Lore Improta falou sobre distância da filha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lore Improta usou seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 15, para fazer um longo desabafo sobre as críticas que tem recebido em função da distância da filha com Léo Santana, Liz. Ela rebateu os comentários negativos e declarou que é uma mulher independente e focada em sua carreira.

A dançarina disse que muitas mulheres a criticam por "ter uma estabilidade financeira, a qual eu conquistei com muito suor, com muita luta, com muita dança e amor pelo que eu faço": "Esas mulheres estão dizendo que eu estou em uma estabilidade financeira a qual eu não preciso mais trabalhar. Vocês não sabem onde eu quero chegar, quais são os meus sonhos, meus propósitos".

Lore Improta não escondeu a sua insatisfação e fez reflexão a respeito da sua carreira. Ela deixou claro que estar casada com um cantor milionário não a faz deixar de lado os seus próprios sonhos.

“Não é porque eu tenho estabilidade financeira que eu vou ficar em casa sem trabalhar. Se tem mulheres que se sentem bem assim, legal. Eu não sou essa pessoa”, confessou.

“Se eu fosse casada com o homem mais rico do planeta, meu amor, e me desse o cartão sem limites eu não ia conseguir usar. Eu usufruir do dinheiro, única e exclusivamente do outro, eu não consigo ser essa pessoa, eu gosto da sensação do mérito, eu comprei aquilo que eu sempre sonhei em ter", disparou.

Lore também comentou: "O que mais me impacta é que tem muitas mulheres comentando: ‘você tá com saudade da sua filha? fica em casa’, eu tenho muita saudade da minha filha, falo todos os dias pra ela a importância da mãe dela estar indo trabalhar porque ama o que faz, eu vivi isso com a minha mãe".

A esposa de Léo Santana completou dizendo que cresceu vendo a sua mãe como uma mulher que lutou muito para conquistar seus objetivos.