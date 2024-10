Famoso bloco puxado por Léo Santana confirma desfile no Carnaval 2025

VEM COM O GIGANTE/NANA

Léo Santana vai puxar bloco na sexta e no sábado - Foto: Reprodução | Instagram @leosantana

O Bloco Vem com o Gigante/Nana divulgou a nova identidade visual para o Carnaval de Salvador de 2025. Puxado por Léo Santana, o bloco vai desfilar no circuito Barra/Ondina na sexta e no sábado.

A nova marca do bloco, desenhada por Pedrinho da Rocha, traz a indagação: “o que mais poderia representar o bloco de uma grande estrela como Léo Santana? Uma outra estrela, uma estrela de primeira grandeza e cheia de cor, um verdadeiro BinBang no universo do entretenimento”.

“A nova marca do Bloco Vem com o Gigante/Nana tem exatamente a nossa cara, a nossa energia, a nossa alegria e a nossa luz. Agora temos uma estrela que nos representa e que vai brilhar muito no Carnaval de Salvador em 2025. Nosso encontro será ainda mais especial, tenho certeza disso.”, disse Leo Santana.

As vendas dos abadás estão acontecendo na Central do Carnaval.