Carnaval: “Queremos ser ouvidos”, diz titular da Secult-BA

As preparações para o Carnaval de Salvador de 2025 já estão a todo vapor. Dessa vez, o titular da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), Bruno Monteiro, afirmou que o governo do Estado quer ser ouvido nas conversas em preparação para a festa.

O secretário disse, em coletiva de imprensa na sede da pasta, nesta quarta-feira, 2, que tem dialogado com o Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), para buscar alternativas para o Carnaval como um todo. “Nós temos feito essa provocação, o governo do Estado compreende a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo compreende que é essencial para a realização do Carnaval”, disse o gestor.

Nós queremos sempre ser ouvidos e participarmos do diálogo e temos falado sempre que esse diálogo precisa abarcar o conjunto da sociedade que faz e vive o Carnaval. Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

Bruno Monteiro destacou os artistas, produtores, donos de blocos e de camarotes, mas também enfatizou que é importante “falar de vendedor ambulante, cordeiro, catador de material reciclável, desse conjunto que se movimenta em torno do Carnaval”.



“Esse é um compromisso que nós temos, porque quando se fala, por exemplo, na superlotação da Barra, nós queremos que essa discussão de fato aconteça”, pontuou o secretário, que finalizou: “Nós estamos dispostos e dentro do fórum adequado, que é o Comcar, provocando essa discussão”.