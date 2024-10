Carnaval: “Não se estabelece circuito por decreto”, diz secretário

De acordo com o secretário, o pré-carnaval vai crescer - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A criação de um novo circuito para o Carnaval de Salvador na orla da Boca do Rio foi descartada, pelo menos para a edição de 2025, segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. No entanto, a discussão sobre a possibilidade de novos locais para as festas pré-carnaval segue aberta.

Leia também:

>> Carnaval 2025: aberto credenciamento de veículos para moradores

>> Carnaval de 2025 terá novo recorde de turistas na Bahia, estima Setur

>> Empresário afirma que decretos não têm força sobre o carnaval

Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, afirmou que a prefeitura está discutindo como organizar melhor as festas de rua e de pré-carnaval.

“Por exemplo, o Banho de Mar à Fantasia é uma festa gigante que acontece na rua. Palhaços do Rio Vermelho é um evento gigantesco que acontece no Rio Vermelho. Com o carnaval do Santo Antônio Além do Carmo a gente fez um grande papel em organizar ele esse ano, mudando horário, estabelecendo limite de equipamentos sonoros e tudo funcionou muito bem”, pontuou.

De acordo com ele, o pré-carnaval vai crescer e demandar da gestão uma estruturação grande para isso e “visão de circuitos pré-carnaval ou de áreas que isso funcione melhor”.

Mas entendendo que carnaval é uma coisa orgânica. Não se estabelece circuito por decreto, aí vira micareta. A gente acompanha a população. [...] A gente vai atrás do folião, não vai na frente dele. Pedro Tourinho - secretário de Cultura

Carnaval vai acabar?



O sócio-diretor da Join Entretenimento, Fábio Almeida, fez uma declaração impactante recentemente: o Carnaval de Salvador, que há décadas atrai milhões de baianos e turistas, está com os dias contados. Segundo o empresário, o evento, um dos maiores do mundo, deixará de existir em 10 anos.

Na avaliação de Tourinho, isso não vai acontecer porque o carnaval se transforma muito. “É só ver os papéis que tinham os blocos de axé há 10 anos. Para quem tinha um bloco de corda como era antes o carnaval acabou. Agora tem outros. Os blocos afro estão aí há 50 anos e, mesmo com toda dificuldade e resistência, é uma coisa perene no nosso carnaval”, enfatizou.

O gestor finalizou: “Está longe do carnaval acabar. É muito natural que ele se transforme e essa transformação vai ser feita, sobretudo, pelo folião. A gente está vendo o carnaval crescer. Temos hoje circuitos mais equilibrados, o pré-carnaval de Salvador está crescendo também”.