Carnaval de 2025 terá novo recorde de turistas na Bahia, estima Setur

O Carnaval de 2025 deve ter recorde de turistas na Bahia, segundo estimativa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). Neste ano, cerca de três milhões de visitantes vieram ao estado no período, injetando R$ 6,6 bilhões na economia estadual, um recorde para o período. Com o cenário de expansão do turismo baiano, a expectativa é que os números sejam ainda maiores em 2025.

Segundo a pasta, durante todo o ano, existe um trabalho de promoção, qualificação de mão de obra e melhoria da infraestrutura turística para atrair visitantes e proporcionar boas experiências.

No Carnaval, o órgão afirma ampliar suas atividades, "oferecendo atrações e um grande receptivo para quem visita Salvador e o interior, com atendimento em diversos idiomas, nos portões de entrada (aeroporto, porto e terminal rodoviário) e nos circuitos, para oferecer informações seguras a quem aproveita o período na Bahia".

A estimativa foi divulgada pela pasta nesta quinta-feira, 19, no VI Fórum do Carnaval de Salvador, realizado no Hotel Wish. No encontro, o Governo do Estado foi representado pela Secretaria de Turismo (Setur-BA), que tem no Carnaval um produto consolidado internacionalmente.

Segundo a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito, que representou o secretário Maurício Bacelar no fórum, os resultados deste trabalho são excelentes e mensurados através de pesquisa realizada durante o Carnaval.

“A festa movimenta todos os setores produtivos, em todo o estado, e o turismo é diretamente beneficiado. Assim que ela acaba, verificamos as avaliações dos turistas e seguimos para planejar as ações do próximo ano. Agregamos outros órgãos estaduais que desenvolvem atividades durante a folia, atuando de forma transversal”, explicou Giulliana.



Já o presidente do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (COMCAR), Washington Paganeli, responsável pela realização do fórum, com apoio do Governo do Estado, afirmou que “nosso Carnaval é cultura, turismo e, sobretudo, empregabilidade. Nosso objetivo aqui é repensá-lo, colhendo opiniões e sugestões".