Empresário afirma que decretos não têm força sobre o carnaval

O empresário Guto Ulm, da 2GB Produtora, afirmou que decretos não têm força sobre o carnaval. Em entrevista ao programa ‘Papo Reto’, da Rádio A TARDE FM (103,9), ele disse que “todo e qualquer movimento do carnaval tem que ser emanado pelo povo”.

“Fazendo um breve resumo da história do carnaval, tudo começa de forma espontânea nos bairros, no Centro, no Pelourinho. Aos poucos a festa vai se expandindo para o Campo Grande, Avenida Sete, Praça Castro Alves, Carlos Gomes. Também de modo espontâneo, o povo passa a descer para a Barra, mesmo sem nenhum equipamento”, disse Guto.

Segundo o empresário, os trios,vendo esse movimento, seguiram o povo e, assim, nasceu o circuito da Barra, que logo se estendeu até Ondina. “Nos últimos cinco anos, um novo movimento agregou o Carmo, que hoje já é uma realidade”, seguiu.

